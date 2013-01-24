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飛利浦璀璨之光系列頭燈最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品的色溫接近氙氣頭燈，配備時髦有型的白色護蓋，可提供更加明亮的行車燈光，讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首度散發真正白光的頭燈。
璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的高能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。
飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 4,300K* 白光 (亦即燈光較標準燈具顯著增白)，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。
能見度最高可達 60%* 的更長光束，讓您能夠加倍清楚地看見其他道路使用者，進而擁有更多時間因應前方道路的潛在危險，大幅提升安全性。
具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。
一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
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