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WhiteVision

頭燈燈泡

12360WHVS2
  • 享受前所未有的安全性 享受前所未有的安全性 享受前所未有的安全性
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    WhiteVision 頭燈燈泡

    12360WHVS2

    享受前所未有的安全性

    飛利浦璀璨之光系列燈具為您的車頭燈配備強力氙氣白光 (4300K)，讓您在夜間享受優質的行車體驗。加強高達 60% 的亮度，完美結合時尚及安全性。 查看所有優點

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    WhiteVision 頭燈燈泡

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      強力氙氣白光效果

      • 燈具類型：H8
      • 2 入裝
      • 12 V，35 W
      強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

      強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

      飛利浦璀璨之光系列頭燈最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品的色溫接近氙氣頭燈，配備時髦有型的白色護蓋，可提供更加明亮的行車燈光，讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首度散發真正白光的頭燈。

      100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

      100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

      璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的高能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

      強力白光的清晰光束

      飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 4,300K* 白光 (亦即燈光較標準燈具顯著增白)，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

      能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

      能見度最高可達 60%* 的更長光束，讓您能夠加倍清楚地看見其他道路使用者，進而擁有更多時間因應前方道路的潛在危險，大幅提升安全性。

      高度耐用的飛利浦車燈

      具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        類型
        H8
        範圍
        璀璨之光系列
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        • 額外遠光燈
        • 前霧燈
        型號
        H8 璀璨之光系列
        符合 ECE
        機座
        PGJ19-2

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        35  W

      • 照明特性

        色溫
        達 4300 K  K

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12360WHVS2

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2A

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        • 4300K
        • 強力氙氣白光效果

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          • *應用依燈泡類型而異