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WhiteVision

頭燈燈泡

12362WHVS2
  • 極致白光 極致白光 極致白光
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    WhiteVision 頭燈燈泡

    12362WHVS2

    極致白光

    全新飛利浦璀璨之光系列鹵素頭燈，可發出色溫高達 4100K 的強力白光，且燈光增白 20%，展現極致風格，路上亮度高出 40%*，讓視線更清晰，達到最高安全性。 查看所有優點

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    極致白光

    全新飛利浦璀璨之光系列鹵素頭燈，可發出色溫高達 4100K 的強力白光，且燈光增白 20%，展現極致風格，路上亮度高出 40%*，讓視線更清晰，達到最高安全性。 查看所有優點

    極致白光

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    極致白光

    全新飛利浦璀璨之光系列鹵素頭燈，可發出色溫高達 4100K 的強力白光，且燈光增白 20%，展現極致風格，路上亮度高出 40%*，讓視線更清晰，達到最高安全性。 查看所有優點

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      極致白光

      極致白光，絕佳亮度

      • 燈具類型：H11
      • 2 入裝
      • 12 V，55 W
      • 風格
      強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

      強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

      飛利浦璀璨之光系列頭燈最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品的色溫接近氙氣頭燈，配備時髦有型的白色護蓋，可提供更加明亮的行車燈光，讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首度散發真正白光的頭燈。

      100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

      100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

      璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的高能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

      強力白光的清晰光束

      飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 4,300K* 白光 (亦即燈光較標準燈具顯著增白)，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

      能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

      能見度最高可達 60%* 的更長光束，讓您能夠加倍清楚地看見其他道路使用者，進而擁有更多時間因應前方道路的潛在危險，大幅提升安全性。

      高度耐用的飛利浦車燈

      具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      技術規格

      • 行銷規格

        期望效果
        燈光更加亮白
        產品特色
        4300K

      • 產品說明

        應用
        前霧燈
        機座
        PGJ19-2
        型號
        H11 璀璨之光系列
        符合 ECE
        標示 ECE
        E1 25M
        範圍
        璀璨之光系列
        技術
        鹵素
        類型
        H11

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 200/400

      • 照明特性

        流明
        1350 ±10%  lm
        色溫
        4100  K

      • 電力特性

        瓦數
        55  W
        電壓
        12  V

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12362WHVS2
        訂購代碼
        36935930

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8727900369359
        EAN3
        8727900369366

      • 包裝產品資訊

        寬度
        5.3  cm
        高度
        10.9  cm
        每件淨重
        20  g
        每件總重
        75.5  g
        長度
        10.9  cm
        包裝數量 / MOQ
        10

      • 外包裝資訊

        長度
        33  cm
        寬度
        23.5  cm
        高度
        13  cm
        每件總重
        1.5  kg

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