安全守護，安心無憂
我們的訊號燈是各大汽車製造商的首選，並以具競爭力的價格提供同級最佳品質。 查看所有優點
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安全守護，安心無憂
飛利浦訊號燈
- 燈具類型：WY5W
- 12 V，5 W
- 視野增進達 30%
- 物超所值
- 燈泡數量︰2
飛利浦是各大車廠的愛用品牌
一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品
各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求
哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。
恪守 ECE 優質標準規定
飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
更高亮度
-
產品說明
- 應用
-
側方向燈
- 機座
-
W2,1x9,5d
- 型號
-
WY5W
- 符合 ECE
-
有
- 範圍
-
Vision
- 技術
-
傳統
- 類型
-
WY5W
-
使用壽命
- 使用壽命
-
達 3000h
-
照明特性
- 流明
-
30
lm
-
電力特性
- 瓦數
-
5
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
12396NAB2
- 訂購代碼
-
75698530
-
包裝資料
- 包裝類型
-
B2
- EAN1
-
8711500756985
- EAN3
-
8711500756992
-
包裝產品資訊
- 寬度
-
9.5
cm
- 高度
-
13.5
cm
- 包裝數量
-
2
- MOQ (專業人士適用)
-
20
-
外包裝資訊
- 長度
-
14.5
cm
- 高度
-
12
cm
- 每件總重
-
0.195
kg
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