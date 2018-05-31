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    Vision 視野增進

    12396NAB2

    安全守護，安心無憂

    我們的訊號燈是各大汽車製造商的首選，並以具競爭力的價格提供同級最佳品質。

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    Vision 視野增進

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    安全守護，安心無憂

    飛利浦訊號燈

    • 燈具類型：WY5W
    • 12 V，5 W
    • 視野增進達 30%
    • 物超所值
    • 燈泡數量︰2
    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

    各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求

    各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求

    哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

    恪守 ECE 優質標準規定

    飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度

    • 產品說明

      應用
      側方向燈
      機座
      W2,1x9,5d
      型號
      WY5W
      符合 ECE
      範圍
      Vision
      技術
      傳統
      類型
      WY5W

    • 使用壽命

      使用壽命
      達 3000h

    • 照明特性

      流明
      30  lm

    • 電力特性

      瓦數
      5  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12396NAB2
      訂購代碼
      75698530

    • 包裝資料

      包裝類型
      B2
      EAN1
      8711500756985
      EAN3
      8711500756992

    • 包裝產品資訊

      寬度
      9.5  cm
      高度
      13.5  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      14.5  cm
      高度
      12  cm
      每件總重
      0.195  kg

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