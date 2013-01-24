恪守 ECE 優質標準規定

飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。