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LongLife EcoVision

傳統車內燈與訊號燈

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    LongLife EcoVision 傳統車內燈與訊號燈

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    不想一直更換車頭燈泡？飛利浦 LongLife EcoVision 的使用壽命比一般車燈更長，適合想盡量減少愛車保養工作的車主。 查看所有優點

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      更長的使用壽命，減少更換次數

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      • 10 入裝
      • 12 V，21 W
      一次更換兩個頭燈，行車更安全

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      各式 12V 燈具系列，滿足各種功能需求

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      哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈。

      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

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      阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

      高品質燈絲設計，大幅降低維修率

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      使用飛利浦 LongLifeEcoVision，即可顯著降低車燈的更換率。是適合高電壓車輛的優質燈具選擇。

      飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候

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      只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

      榮獲獎項肯定的車燈製造商

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      我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

      飛利浦車燈高度抗紫外線

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      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      更換率更為降低，減少浪費

      最適合尋找環保照明解決方案的駕駛。

      技術規格

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        21  W

      • 包裝資料

        EAN3
        8727900391084
        EAN1
        8727900382181
        包裝類型
        CP

      • 產品說明

        應用
        • 前方向燈
        • 後方向燈
        機座
        BAU15s
        型號
        PY21 LongLife EcoVision
        符合 ECE
        範圍
        LongLife EcoVision
        技術
        傳統
        類型
        PY21W

      • 外包裝資訊

        每件總重
        2.080  kg
        高度
        17.5  cm
        長度
        27.8  cm
        寬度
        26.1  cm

      • 包裝產品資訊

        包裝數量
        1
        MOQ (專業人士適用)
        50
        每件總重
        10.4  g
        每件淨重
        8  g

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        38218173
        訂購條目
        12496LLECOCP

      • 行銷規格

        期望效果
        經久耐用
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        更長的使用壽命

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