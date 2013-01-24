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X-tremeUltinon LED

方向燈燈泡

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    X-tremeUltinon LED 方向燈燈泡

    127976500KX2

    更加明亮時尚

    想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用明亮的飛利浦 X-tremeUltinon LED T10 車內燈與位置燈。其效能強大、光型精準且造型美觀，讓您能時尚有型的安全駕駛。 查看所有優點

    X-tremeUltinon LED 方向燈燈泡

    更加明亮時尚

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    X-tremeUltinon LED 方向燈燈泡

    更加明亮時尚

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      堅固耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

      • LED-T10 [~W5W]
      • 燈泡數量︰2
      • 12 V，6500 K 冷調藍光
      • 位置燈、車內燈

      利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

      無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。

      升級照明光線，打造完美風格

      車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

      CeraLight 陶瓷隔熱技術與震動防護

      飛利浦 CeraLight 技術是獨家的專利陶瓷外殼，設計上可隔絕 LED 元件免受熱度與震動的損害。此創新技術能保護燈具不致提早故障。搭載 CeraLight 技術的 T10 燈泡長效經久，進而為駕駛提供更耐用的照明。

      光亮散佈均勻，增強能見度

      飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

      安裝簡便，適用於多種車款

      精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398311
        包裝類型
        X2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 車內燈
        • 位置燈
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        W5W
        符合 ECE
        機座
        W2，1x9，5d
        型號 LED 類型
        LED-T10 [~W5W]

      • 電力特性

        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        • 車內
        • 車牌
        產品特色
        • 更明亮
        • 鮮明訊號

      • 照明特性

        色溫
        高達 6500K
        流明 (lm)
        35

      • 訂購資訊

        訂購條目
        127976500KX2
        訂購代碼
        39831130

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  cm
        長度
        19.5  cm
        寬度
        15.1  cm
        每件總重
        0.37  kg

      • 包裝產品資訊

        高度
        9.2  cm
        長度
        6.8  cm
        寬度
        2.8  cm
        MOQ (專業人士適用)
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        最長 12 年

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