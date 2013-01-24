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無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。
車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。
飛利浦 CeraLight 技術是獨家的專利陶瓷外殼，設計上可隔絕 LED 元件免受熱度與震動的損害。此創新技術能保護燈具不致提早故障。搭載 CeraLight 技術的 T10 燈泡長效經久，進而為駕駛提供更耐用的照明。
飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
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照明特性
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