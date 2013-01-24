耐久長效的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeVision LED 車外燈更是擁有頂級的耐久性。由於這些燈泡採用的是最新的科技創新工藝，因而能避免熱度與震動導致的損害，並擁有長達 12 年的使用壽命。大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。