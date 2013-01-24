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X-tremeUltinon LED

車內燈

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  • 更加明亮時尚 更加明亮時尚 更加明亮時尚
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    X-tremeUltinon LED 車內燈

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    更加明亮時尚

    採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 提供車內光源，再也不怕找不到鑰匙。高演色性 LED 可清楚鮮明地呈現車內環境與物體色彩，並減少藍光，提升視覺舒適度。 查看所有優點

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      • LED-MULTIREADER
      • 燈泡數量︰1
      • 12 V，6500 K 冷調藍光
      • 車內燈

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

      耐久長效的 LED 燈

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeVision LED 車外燈更是擁有頂級的耐久性。由於這些燈泡採用的是最新的科技創新工藝，因而能避免熱度與震動導致的損害，並擁有長達 12 年的使用壽命。大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。

      減少藍光輻射

      藍光光波會造成眩光，進而降低視覺對比，並影響銳利度和清晰度。這同時也是眼睛疲勞、頭痛、生理與精神疲倦的原因之一。藍光的來源包括電腦螢幕、電子裝置、日光燈及 LED 燈。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈所散發的藍光量比一般 LED 室內燈少，因此能提升視覺舒適度。

      多插孔安裝選項

      提供多插孔選項，可輕鬆置換汽車室內燈型號 T10 和 Festoon 30mm

      演繹真實車內色彩

      CRI (演色性指標) 是衡量燈光演繹物體真實色彩精確度的指標。標準 LED 車內燈可能會使顏色看起來不自然。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈光可清楚鮮明地呈現物體的色彩，強化外觀成像。

      明亮的車內燈，讓您看清車內的一切

      無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        車內燈
        機座
        • SV8.5-8
        • w2.1x9.5d
        • Ba9s
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        多插孔室內燈
        色溫
        白色 6500K
        使用壽命
        12 年
        流明 (lm)
        100
        電壓 (V)
        12
        瓦數 (W)
        1.1

      • 行銷規格

        期望效果
        明亮且具時尚感的車內燈

      • 物流資訊

        EAN
        8727900395488
        訂購代碼
        39548830
        包裝數量
        X1
        參考
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