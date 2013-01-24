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技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeVision LED 車外燈更是擁有頂級的耐久性。由於這些燈泡採用的是最新的科技創新工藝，因而能避免熱度與震動導致的損害，並擁有長達 12 年的使用壽命。大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。
藍光光波會造成眩光，進而降低視覺對比，並影響銳利度和清晰度。這同時也是眼睛疲勞、頭痛、生理與精神疲倦的原因之一。藍光的來源包括電腦螢幕、電子裝置、日光燈及 LED 燈。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈所散發的藍光量比一般 LED 室內燈少，因此能提升視覺舒適度。
提供多插孔選項，可輕鬆置換汽車室內燈型號 T10 和 Festoon 30mm
CRI (演色性指標) 是衡量燈光演繹物體真實色彩精確度的指標。標準 LED 車內燈可能會使顏色看起來不自然。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈光可清楚鮮明地呈現物體的色彩，強化外觀成像。
無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。
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