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無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。
藍光光波會造成眩光，進而降低視覺對比，並影響銳利度和清晰度。這同時也是眼睛疲勞、頭痛、生理與精神疲倦的原因之一。藍光的來源包括電腦螢幕、電子裝置、日光燈及 LED 燈。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈所散發的藍光量比一般 LED 室內燈少，因此能提升視覺舒適度。
CRI (演色性指標) 是衡量燈光演繹物體真實色彩精確度的指標。標準 LED 車內燈可能會使顏色看起來不自然。飛利浦高演色性 90+CRI LED 燈光可清楚鮮明地呈現物體的色彩，強化外觀成像。
提供多插孔選項，可輕鬆置換汽車室內燈型號 T10 和 Festoon 30mm
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