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  • 能見度更佳，安全性更高 能見度更佳，安全性更高 能見度更佳，安全性更高

    DayLight LED 晝行燈

    12830WLEDX1

    能見度更佳，安全性更高

    強效的 LED 燈提供更好的能見度，增加安全性，無論日夜都視線清晰，且風格獨具。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    DayLight LED 晝行燈

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    經認可之照明輸出

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    符合道路行車法令規定 (ECE R87)，不對其他道路使用者造成刺眼影響

    OEM 品質

    OEM 品質

    採用高品質鋁製外殼與透鏡，堅固耐用，防水防碎石撞擊，壽命長，免保養。

    強效 LED 燈

    強效 LED 燈

    4 點 LED 設計風格，提供 OEM 時尚外觀與明亮的白光輸出 (6000K)

    超輕巧設計，可與大多數車型相容

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    技術規格

    • 產品說明

      色溫
      5700
      型號
      LED DaylightGuide
      LED 照明效果
      4 點

    • 技術規格

      電壓
      12  V
      瓦數
      2 x 2  W
      應用
      • 晝光燈
      • LED 晝行燈
      符合法規
      • 符合 CCC 標準
      • 符合 ROHS / REACH 標準
      平均使用壽命
      電壓  小時
      與車同壽
      5000 小時

    • 原裝品質

      防水 - 不受天候影響
      IP56
      防碎石撞擊的透鏡材質
      汽車測試 PSA B25 7110
      標準防水接頭
      防水接頭
      符合法規
      ECE R87
      頂級表面處理
      高品質鋁製外殼
      品質
      車用品質認證
      溫度範圍
      -40°C to 85  °C

    • 安裝簡易

      簡易鎖扣系統
      夾式系統

    • 重量和尺寸

      產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
      125.1 x 32.3 x 23.1  mm
      A-box 尺寸 (長x寬x高)
      221 x 137 x 5  mm
      箱體重量
      830  kg

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