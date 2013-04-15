DayLight LED 晝行燈
能見度更佳，安全性更高
強效的 LED 燈提供更好的能見度，增加安全性，無論日夜都視線清晰，且風格獨具。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
智慧型夾式系統
利用智慧型夾式系統簡單安裝。將支架裝進凹槽，再將模組扣上即可。模組將會緊密固定，不易被竊。
經認可之照明輸出
符合道路行車法令規定 (ECE R87)，不對其他道路使用者造成刺眼影響
OEM 品質
採用高品質鋁製外殼與透鏡，堅固耐用，防水防碎石撞擊，壽命長，免保養。
強效 LED 燈
4 點 LED 設計風格，提供 OEM 時尚外觀與明亮的白光輸出 (6000K)
技術規格
-
產品說明
- 色溫
-
5700
- 型號
-
LED DaylightGuide
- LED 照明效果
-
4 點
-
技術規格
- 電壓
-
12
V
- 瓦數
-
2 x 2
W
- 應用
-
- 符合法規
-
-
符合 CCC 標準
-
符合 ROHS / REACH 標準
- 平均使用壽命
-
電壓
小時
- 與車同壽
-
5000 小時
-
原裝品質
- 防水 - 不受天候影響
-
IP56
- 防碎石撞擊的透鏡材質
-
汽車測試 PSA B25 7110
- 標準防水接頭
-
防水接頭
- 符合法規
-
ECE R87
- 頂級表面處理
-
高品質鋁製外殼
- 品質
-
車用品質認證
- 溫度範圍
-
-40°C to 85
°C
-
安裝簡易
- 簡易鎖扣系統
-
夾式系統
-
重量和尺寸
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
-
125.1 x 32.3 x 23.1
mm
- A-box 尺寸 (長x寬x高)
-
221 x 137 x 5
mm
- 箱體重量
-
830
kg
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。