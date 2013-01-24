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X-tremeUltinon LED

汽車方向燈燈泡

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    X-tremeUltinon LED 汽車方向燈燈泡

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    更加明亮時尚

    想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用明亮的飛利浦 X-tremeUltinon LED P21W 倒車燈。其效能強大、光型精準且造型美觀，讓您能發出安全信號，同時兼顧時尚。 查看所有優點

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      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

      安裝簡便，適用於多種車款

      精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

      升級照明光線，打造完美風格

      車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

      光亮散佈均勻，增強能見度

      飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN (日本)
        39345330
        EAN1
        8727900393453

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        倒車燈
        色溫
        白色 6000K
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        機座
        BA15S
        使用壽命
        12 年
        流明 (lm)
        380
        類型
        P21W
        電壓 (V)
        12
        瓦數 (W)
        TBD

      • 行銷規格

        期望效果
        安全上路，有型駕駛
        產品特色
        強力亮光 LED 車燈

      • 物流資訊

        包裝數量
        X1
        參考
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