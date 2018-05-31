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    X-tremeUltinon LED 方向燈燈泡

    12899RX2

    更加明亮時尚

    想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用強力紅光的飛利浦 X-tremeUltinon LED 停止燈與尾燈 [~P21/5W]。其效能強大、光型控制精準且造型美觀，讓您能發出安全信號，同時兼顧時尚。

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    X-tremeUltinon LED 方向燈燈泡

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    更加明亮時尚

    堅固耐用和光澤明亮的 LED 方向燈

    • 燈具類型：P21/5W
    • 12 V，強力紅色
    • 先進汽車系統
    • 燈泡數量︰2

    利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

    清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當天候狀況惡劣，能見度降低時，鮮明的方向指示就變得格外重要。飛利浦 X-tremeUltinon LED 方向燈提供明亮的晝光效果，並具有高達 6000K 的倒車燈及位置燈。在轉彎和煞車的燈光色彩更強烈醒目，加上LED立即點亮和一致的定向照明特性，每當您行駛掣動轉向或煞車時，就能讓其他駕駛人擁有極為重要的額外反應時間。

    升級照明光線，打造完美風格

    車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

    立即點亮的照明，使緊急煞車更安全

    白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長的額外思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。

    光亮散佈均勻，增強能見度

    飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

    飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

    安裝簡便，適用於多種車款

    精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

    耐久長效的 LED 燈

    想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      先進汽車系統

    • 產品說明

      應用
      停止燈/尾燈
      機座
      BAY15d
      符合 ECE
      標示 ECE
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      P21/5W

    • 使用壽命

      使用壽命
      最長 12 年

    • 照明特性

      流明
      115 lm/15 lm
      色溫
      紅色強力

    • 電力特性

      瓦數
      2 W/0.3  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12899RX2
      訂購代碼
      39602730

    • 包裝資料

      包裝類型
      X2
      EAN1
      8727900396027
      EAN3
      8727900396034

    • 包裝產品資訊

      長度
      6.8  cm
      寬度
      2.8  cm
      高度
      9.2  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      19.5  cm
      寬度
      15.1  cm
      高度
      8.5  cm
      每件總重
      0.6  kg

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