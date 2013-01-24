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X-tremeUltinon LED

車內燈

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    X-tremeUltinon LED 車內燈

    129576000KX1

    更加明亮時尚

    採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 提供車內光源，再也不怕找不到鑰匙。6000 K 晝光效果的強力光線能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點

    X-tremeUltinon LED 車內燈

    更加明亮時尚

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      • 燈泡數量︰1
      • 12 V，6000 K 晝光效果
      • 車內燈

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

      耐久長效的 LED 燈

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeVision LED 車外燈更是擁有頂級的耐久性。由於這些燈泡採用的是最新的科技創新工藝，因而能避免熱度與震動導致的損害，並擁有長達 12 年的使用壽命。大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。

      多插孔安裝選項

      提供多插孔選項，可輕鬆置換汽車室內燈型號 T10 和 Festoon 30mm

      升級照明光線，打造完美風格

      車內燈不僅需要功能性與舒適度，同時也要看起來美觀宜人。將您的車內燈升級為更明亮溫暖的燈光或晝光效果，好在您開啟後車廂或啟動儀表板照明時，都能為您提升與眾不同的時尚感。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦車內 LED 燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

      明亮的車內燈，讓您看清車內的一切

      無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。

      技術規格

      • 行銷規格

        期望效果
        明亮且具時尚感的車內燈
        產品特色
        • 12 年使用壽命
        • 清晰的車內能見度
        • 360° 光漫射

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        車內燈
        機座
        • SV8.5-8
        • BA9s
        • w2.1x9.5d
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        多插孔室內燈
        色溫
        白色 6000K
        使用壽命
        12 年
        流明 (lm)
        60
        電壓 (V)
        12
        瓦數 (W)
        0.9

      • 物流資訊

        包裝數量
        X1
        參考
        129576000KX1
        EAN (日本)
        8727900393590
        訂購代碼 (日本)
        39359030

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