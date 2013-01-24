直接投照強力光線至您所需的位置

最好的頭燈並不是只會產生最強光線的燈。想要擁有更加明亮的光線，對車用 LED 燈泡而言並非難事。重點在於如何運用這些極強亮光。不受控的明亮光線，並不是理想的駕駛條件，甚至會造成危害。飛利浦 LED 頭燈採用 SafeBeam 技術，讓光線集中在您需要之處。我們根據鹵素頭燈的安全規範，設計出了均勻精準的光束模式。更精確的燈光控制，能夠打造更好的視野，助您成為更好更安全的夜間駕駛。