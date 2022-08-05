產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
13B1K3300/96
在螢幕上閱讀更簡單
飛利浦 ePaper 顯示器提供舒適的觀看體驗，延長閱讀時間。反射顯示器搭配無藍光和多功能連線能力。兼顧環保意識與永續性的設計。
3000 系列
13 (對角線 13.3 吋 / 33.8 公分)
1200 x 1600 (UXGA)
飛利浦 ePaper 顯示器保護您的眼睛和環境。使用 E Ink 技術，內容顯示就像是紙張一樣，不會發出刺眼背光。工作時間更長，也不必擔心傳統閃爍、背光液晶顯示器導致的眼睛疲勞或頭痛。抗眩光、無閃爍和無藍光功能，有助於減輕眼睛壓力。超低耗電量和無紙化顯示，專為滿足適用性目標所設計。
SmartRemote 應用程式僅相容於 Windows 10 以上的作業系統，目前不相容於 macOS。
如要透過 USB-C 傳輸視訊，筆記型電腦/裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
分享螢幕畫面、透過網際網路在線上串流視訊和音訊等活動可能會影響您的網路效能。您的硬體、網路頻寬和其效能將決定整體的音訊與視訊品質。
如要享有 USB-C 供電與充電功能，筆記型電腦/裝置必須支援 USB-C 標準電力傳輸規格。請參閱筆記型電腦使用者手冊或洽詢製造商以取得詳細資料。
顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。