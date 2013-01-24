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完美電氣效能
飛利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是 LED HB3/HB4 和 HIR2 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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