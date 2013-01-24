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CANbus LED adapter

LED 安裝配件

18956C2
  • 完美電氣效能 完美電氣效能 完美電氣效能
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    CANbus LED adapter LED 安裝配件

    18956C2

    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是 LED HB3/HB4 和 HIR2 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。 查看所有優點

    CANbus LED adapter LED 安裝配件

    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus HB3/HB4 是 LED HB3/HB4 和 HIR2 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。 查看所有優點

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      完美電氣效能

      運作順暢

      • 適用於 LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
      • 2 入裝
      • 先進汽車系統

      確保適用於 LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

      部分車型可能會遇到 LED 升級版的問題。獨特的飛利浦 CANbus 轉接器可確保任何電氣問題迎刃而解，運作順暢。包括儀表板的錯誤訊息或 LED 閃爍等相關狀況，都能獲得解決。

      輕鬆安裝

      CANbus 轉接器的設計先進，方便安裝，裝好即可發揮優異效能。

      各種狀況下都能發揮最佳效能

      CANbus 轉接器針對車用設計考量到引擎室日常面對的各種嚴苛狀況。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        HB3/HB4/HIR2
        型號
        12178C2
        符合 ECE
        類型
        [~HB3]
        範圍
        LED CANbus

      • 行銷規格

        產品特色
        完美電氣效能

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12178C2

      • 包裝資料

        包裝類型
        C2

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