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CANbus adaptor LED

LED 安裝配件

18960C2
  • 完美電氣效能 完美電氣效能 完美電氣效能
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    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    18960C2

    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 是 LED H4 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告、LED 閃爍和 HB 指示等可能發生的問題。 查看所有優點

    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 是 LED H4 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告、LED 閃爍和 HB 指示等可能發生的問題。 查看所有優點

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    飛利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 是 LED H4 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告、LED 閃爍和 HB 指示等可能發生的問題。 查看所有優點

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    完美電氣效能

    飛利浦 LED-CANbus H4 3 合 1 是 LED H4 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告、LED 閃爍和 HB 指示等可能發生的問題。 查看所有優點

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      完美電氣效能

      運作順暢

      • LED-CANbus H4 3 合 1
      • 不閃爍
      • 移除儀錶板錯誤
      • 支援遠光指示燈

      確保 LED-HL [~H4] 效能

      部分車型可能會遇到 LED 升級版的問題。獨特的飛利浦 CANbus 轉接器可確保任何電氣問題迎刃而解，運作順暢。包括儀表板的錯誤訊息、LED 閃爍及遠光指示燈等相關狀況，都能獲得解決。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        包裝類型
        C2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        LED H4 適用的 CANbus 轉接器
        類型
        CANbus 轉接器
        型號 LED 類型
        LED-CANbus H4 3 合 1
        技術功能
        移除儀錶板錯誤
        範圍
        CANbus 轉接器 LED

      • 電力特性

        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        先進汽車系統
        產品特色
        完美電氣效能

      • 訂購資訊

        訂購條目
        18960C2
        訂購代碼
        39809030

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