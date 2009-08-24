很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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SmartImage 智能影像技術為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供絕佳的顯示效能。介面簡單易用，可讓您選擇辦公、影像、娛樂、經濟等不同模式，符合各種應用。SmartImage 智能影像技術會根據選擇，動態調整最佳化影像與視訊的對比、色彩飽和與銳利度，呈現極致的顯示效能，經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一顆按鈕，就幫您一次搞定全部的設定！
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是連接電腦與周邊的標準協定。因為其高速、低成本的特性，USB 已成為連接電腦周邊最熱門的方式。使用者視線中的顯示器直接提供 USB 連接埠，是最方便、最輕鬆連接高速 USB 裝置的方式 (是否支援 USB 2.0 要視每台 PC 的 USB 組態而定；連接至支援 USB 2.0 的電腦時，您的顯示器便相容 USB 2.0)。
TrueVision 是領先業界的飛利浦專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 (非僅少數檢核樣本) 均符合嚴格標準 (該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍)。只有飛利浦才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。
顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。
Super Ergo Base 是一款「人性化」的飛利浦螢幕底座，不但可傾斜與旋轉，還能調整高度且具備 90 度轉軸，讓每個使用者都能根據個人喜好，將螢幕調整至最舒適、有效率的檢視位置。
ScreenRotate 功能可設定橫向或縱向使用顯示器；您可以旋轉顯示器至想要的角度，檢視文件或影像更為輕鬆。
飛利浦確保所有產品皆以省能節耗為設計理念，至今無人能出其右。飛利浦顯示器採用高效率電源供應與更精簡的元件，相較於上一代同等機型，保證減少約 50% 的一般電耗。休眠模式僅消耗 0.5 瓦的功率，節能效果更佳。減少耗電量即可減少二氧化碳排放。如需更多飛利浦與節能的相關資訊，請參閱：www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page
「飛利浦承諾全系列顯示器使用永續環保材質。所有塑膠機身零件、金屬機箱零件與包裝材料皆使用 100% 可回收材質。部分機種採用高達 65% 的消費後回收再生塑膠原料製作。恪遵 RoHS 標準能確保有害物質 (例如：鉛) 確實減少或避免使用。顯示器 CCFL 背光中的汞物質現已大量減少使用，而以顯示器 LED 背光取而代之。請造訪飛利浦網站 http://www.asimpleswitch.com/global/ 瞭解更多詳情。
飛利浦 EPEAT 銀級認證的顯示器能保護人體健康與環境，由於高度節能，可確實減少會導致氣候變遷的溫室氣體排放。EPEAT 為美國環保署所支持的一項計畫，根據 51 項環境標準，協助購買者評估、比較與選擇顯示器。EPEAT 銀級僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 www.epeat.net，瞭解該產品在您國家/地區的註冊狀態。
螢幕的傾斜與旋轉功能是內建於底座的機制，使顯示器可以前後傾斜與旋轉。
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