USB 連接埠提升多媒體觀賞體驗

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是連接電腦與周邊的標準協定。因為其高速、低成本的特性，USB 已成為連接電腦周邊最熱門的方式。使用者視線中的顯示器直接提供 USB 連接埠，是最方便、最輕鬆連接高速 USB 裝置的方式 (是否支援 USB 2.0 要視每台 PC 的 USB 組態而定；連接至支援 USB 2.0 的電腦時，您的顯示器便相容 USB 2.0)。