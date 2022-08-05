如紙本般的體驗，提供極致的閱讀舒適度

飛利浦 ePaper 顯示器保護您的眼睛和環境。使用 E Ink 技術，內容顯示就像是紙張一樣，不會發出刺眼背光。工作時間更長，也不必擔心傳統閃爍、背光液晶顯示器導致的眼睛疲勞或頭痛。抗眩光、無閃爍和無藍光功能，有助於減輕眼睛壓力。超低耗電量和無紙化顯示，專為滿足適用性目標所設計。