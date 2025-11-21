Quad HD 2560 x 1440 像素的極致清晰影像

這些 Philips 螢幕可呈現極致清晰的 Quad HD 2560x1440 像素影像。新款顯示器採用高效能、高像素密度面板，並支援高頻寬訊號來源，讓影像與圖形栩栩如生。無論您是需要以 CAD-CAM 解決方案檢視極細緻資訊的專業人士、使用 3D 圖形應用程式，或是在大型試算表中工作的財務高手，Philips 顯示器都能為您呈現極致清晰的影像。