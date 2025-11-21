產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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重新定義工作流程生產力
這款顯示器帶來商務效率。不僅配備必要功能，還具備多項突出的特色，例如 120Hz 更新率、SoftBlue、Flicker-Free 不閃爍技術、VESA 壁掛支援等。
3000 系列
24 (對角線 23.8 吋 / 60.47 公分)
2560 x 1440 (Quad HD)
IPS 顯示器採用先進技術，提供 178/178 度超廣視角，讓您幾乎可從任何角度觀看螢幕。不同於標準 TN 面板，IPS 顯示器可呈現格外清晰的影像與鮮明色彩，不僅適合觀賞相片、電影及瀏覽網頁，也適用於要求色彩精準度及亮度隨時保持一致的專業應用。
這些 Philips 螢幕可呈現極致清晰的 Quad HD 2560x1440 像素影像。新款顯示器採用高效能、高像素密度面板，並支援高頻寬訊號來源，讓影像與圖形栩栩如生。無論您是需要以 CAD-CAM 解決方案檢視極細緻資訊的專業人士、使用 3D 圖形應用程式，或是在大型試算表中工作的財務高手，Philips 顯示器都能為您呈現極致清晰的影像。
動態畫面越流暢，眼睛的負擔就越小。這款 Philips 顯示器配備提升至 120Hz 的更新率。無論捲動頁面、切換應用程式，或瀏覽複雜的試算表，都能體驗更流暢、更精準的動態效果。這代表您可以視需要長時間工作，同時將視覺疲勞降至最低，並提升工作流程的速度。
「IPS」文字標記／商標及相關技術專利均屬其各自所有人所有。
回應時間的值等於 SmartResponse
sRGB 範圍以 CIE 1931 為基準，NTSC 範圍以 CIE 1976 為基準。
EPEAT 評等僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 https://www.epeat.net/，瞭解該產品在您國家/地區的註冊狀態。
USB-C 高解析度模式可用最高解析度為 2560x1440 於 120Hz。
在相容系統上，RJ45 可支援 PXE (開機前執行環境)、MAC 位址傳遞 (MAPT) 和 LAN 喚醒功能 (WOL)。實際支援情況會因系統組態不同而有差異。
所有菊輪鍊連接的顯示器都必須為 Smart Link 相容，Smart Link Sync 才能正常運作。
本傳單上所列的產品和配件可能因國家和地區而異。
顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。