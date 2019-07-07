VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像

飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。