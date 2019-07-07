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272E1CA/00
就是無限沉醉
27 吋曲面 E line 顯示器的設計時尚，造就真正令人沉浸其中的體驗。享受清晰的 Full HD 視覺效果，搭配 AMD FreeSync 技術，實現流暢的動作表現。
E Line
27 吋 (68.6 公分)
1920 x 1080 (Full HD)
顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。
LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。
飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。
顯示器彎曲度的圓弧半徑，以公釐為單位
適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入的最大解析度。
反應時間值等同於 SmartResponse
NTSC 範圍，以 CIE1976 為基準
sRGB 範圍，以 CIE1931 為基準
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顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。