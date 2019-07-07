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  • 就是無限沉醉
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Full HD 曲面液晶顯示器

272E1CA/00

就是無限沉醉

27 吋曲面 E line 顯示器的設計時尚，造就真正令人沉浸其中的體驗。享受清晰的 Full HD 視覺效果，搭配 AMD FreeSync 技術，實現流暢的動作表現。

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就是無限沉醉

  • E Line

  • 27 吋 (68.6 公分)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

內建立體聲喇叭，提供多媒體體驗

顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

不閃爍技術降低眼睛疲勞

LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像

飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供 178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

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免責聲明

  1. 顯示器彎曲度的圓弧半徑，以公釐為單位

  2. 適用於 HDMI 輸入或 DP 輸入的最大解析度。

  3. 反應時間值等同於 SmartResponse

  4. NTSC 範圍，以 CIE1976 為基準

  5. sRGB 範圍，以 CIE1931 為基準

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. 版權所有。AMD、AMD 的箭頭標誌、AMD FreeSync™ 及其組合均為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。本文件刊物中所使用的其他產品名稱僅供識別，且可能為其各別公司之商標。

  7. 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。