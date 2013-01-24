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一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。
飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。
氙氣 HID (高強度放電) 燈的亮度高出兩倍*，能在各種狀況下提升行車安全。氙氣 HID 燈所產生的強力白光可與日光相提並論。且研究也顯示，相較於傳統車燈，氙氣汽車照明有助於駕駛專注道路狀況，也能更快辨識出障礙物及道路標誌。
只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c，玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊：當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線
飛利浦 Ultinon HID (CX) 燈專為想增添時尚感並兼具原裝品質的車主所設計。5000K 冷白光保證讓愛車在路上卓然出眾
產品說明
電力特性
使用壽命
照明特性