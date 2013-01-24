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CrystalVision

頭燈

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    CrystalVision 頭燈

    9005CVB1

    駕馭屬於您的時尚

    飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生高達 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞 查看所有優點

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      駕馭屬於您的時尚

      高達 4300K 明亮白光

      • 燈具類型：HB3
      • 1 入裝
      • 12 V，65 W
      • 風格
      CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調

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      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

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      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

      阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^應用依燈泡類型而異

      飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

      只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        • 額外遠光燈
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        HB3
        符合 ECE
        標示 ECE
        n/a
        範圍
        CrystalVision 水晶之光
        機座
        P20d
        類型
        HB3

      • 電力特性

        電壓
        12.8  V
        瓦數
        65  W

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 200/400

      • 照明特性

        流明
        1400 ±15%
        色溫
        高達 4300  K

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900532999
        EAN3
        8727900533002
        包裝類型
        B1l

      • 訂購資訊

        訂購條目
        9005CVB1
        訂購代碼
        53299930

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        4300K

      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.423  kg
        高度
        13  cm
        長度
        19  cm
        寬度
        19  cm

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        32.1  g
        高度
        12.9  cm
        長度
        9.5  cm
        每件淨重
        19.7  g
        寬度
        3.6  cm
        MOQ (專業人士適用)
        10
        包裝數量
        1

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