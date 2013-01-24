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X-tremeVision G-force

車頭燈泡

9005XVGS2
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    X-tremeVision G-force 車頭燈泡

    9005XVGS2

    享受全新極致產品提供的出色效能

    飛利浦 X-tremeVision G-force 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度及 10G 防震係數。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

    X-tremeVision G-force 車頭燈泡

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    飛利浦 X-tremeVision G-force 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度及 10G 防震係數。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

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      享受全新極致產品提供的出色效能

      亮度增加 130%

      • 燈具類型：HB3
      • 2 入裝
      • 12V，60W
      • 更高亮度

      最多提供高出 130% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

      完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision G-force 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。

      最明亮的燈泡之一：極致照明效能

      飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明立定里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。

      燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

      高達 3450 Kelvin 的明亮白光較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。

      在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目

      備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，危及您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision G-force 採用珍貴的氙氣氣體，經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。相較於任何其他高效能燈泡，您享有能見度及醒目度的時間也更長久。

      效能即代表更明亮的光線與更長的壽命

      飛利浦 X-tremeVision G-force 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision G-force 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案 (*以 13.2V 標準電壓測試 H4、H7、HB3 及 HB4)。

      高耐用性的防震燈泡，提供 10G* 防震係數

      「別讓您的車燈成為道路坑洞的犧牲品。今日的旅程對您的愛車來說可能不容易。飛利浦 X-tremeVision G-force 專為耐用而生。這些燈具經測試達 10G* 防震係數，以優異的耐用性著稱 (* 10 G 防震係數是依據 IEC 60810，適用於 H4、H7、H11、HIR2)。」

      符合道路法規的頂級安全頭燈

      若想在法律規定的範圍值內升級您的車頭燈，飛利浦 X-tremeVision G-force 無疑是目前最安全、簡便與高效的選擇之一，且完全符合 ECE 認證。

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。X-tremeVision G-force 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2A
        EAN1
        8719018002068
        EAN3
        8719018002075

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        60  W

      • 使用壽命

        使用壽命
        450 小時

      • 照明特性

        流明
        1860 ±12%
        色溫
        3400  K

      • 訂購資訊

        訂購條目
        9005XVGS2
        訂購代碼
        206830

      • 外包裝資訊

        高度
        12  cm
        長度
        28.6  cm
        寬度
        14.1  cm
        每件總重
        0.35  kg

      • 產品說明

        類型
        HB3
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        9005XVGS2
        符合 ECE
        範圍
        X-tremeVision G-force
        技術
        鹵素
        機座
        P20d

      • 包裝產品資訊

        高度
        13.3  cm
        長度
        11  cm
        寬度
        5.3  cm
        MOQ (專業人士適用)
        10
        包裝數量
        2
        每件總重 [公克]
        72.2

      • 行銷規格

        期望效果
        效能
        產品特色
        更高亮度

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