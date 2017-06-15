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    DiamondVision 頭燈燈泡

    9006DVS2

    駕馭屬於您的時尚

    飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。

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    DiamondVision 頭燈燈泡

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    駕馭屬於您的時尚

    高達 5000K 極致白光

    • 燈具類型：HB4
    • 12V，55W
    • 藍色塗層玻璃
    • 不符合 ECE
    • 燈泡數量︰2
    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

    酷炫優雅的車燈

    飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

    只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      5000K

    • 產品說明

      應用
      • 額外遠光燈
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P22d
      型號
      HB4 DiamondVision
      符合 ECE
      標示 ECE
      n/a
      範圍
      DiamondVision
      技術
      鹵素
      類型
      HB4

    • 使用壽命

      使用壽命
      B3/Tc = 200/400

    • 照明特性

      色溫
      高達 5000  K
      流明
      700Lm +-15%  lm

    • 電力特性

      瓦數
      55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      9006DVS2
      訂購代碼
      53007030

    • 包裝資料

      包裝類型
      S2A
      EAN1
      8727900530070
      EAN3
      8727900531367

    • 包裝產品資訊

      寬度
      5.3  cm
      高度
      10.9  cm
      每件淨重
      20.4  g
      每件總重
      126.5  g
      長度
      10.9  cm
      包裝數量 / MOQ
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      27.6  cm
      寬度
      22.8  cm
      高度
      12.6  cm
      每件總重
      2.53  kg

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