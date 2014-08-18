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已停產
A3PRO/00
專業 DJ 耳機
與 5 屆全球最佳 DJ 獎得主 Armin van Buuren 合作設計的 A3PRO 耳機，專為電子音樂生活打造。不論是行動時隨身攜帶或在混音台前盡興操控，這款耳機都可帶來強力旋律與活躍曲調。
專業 DJ 耳機
覆耳式
豪華透氣耳墊
完全折疊
高功率的 50 公釐釹磁石驅動器經過設計，可處理 3000mW 功率。即使調高音量或在高音訊輸入功率的情況下，傳遞出來的動態音效仍可保有清晰、不失真的音質。
飛利浦專業 DJ 耳機隨附 6.3 公釐螺紋轉接器，可插入任何音樂設備。只要插入您的耳機接頭，再連接 DJ 轉盤，就可從機座享受令人不可置信的音效。以上同樣適用於您的家庭 Hi-Fi，創造獨一無二的家庭音樂體驗。
封閉式背部架構讓低音更為渾厚，您可以盡情聆聽大聲播放的音樂，無需擔心漏音；貼耳式耳墊密封耳朵及耳機間的空隙，提供絕佳的隔音效果。
90 公釐更換式耳墊分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買
更換式纜線分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買