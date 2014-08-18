6.3 公釐螺紋轉接器可連接各類音樂設備

飛利浦專業 DJ 耳機隨附 6.3 公釐螺紋轉接器，可插入任何音樂設備。只要插入您的耳機接頭，再連接 DJ 轉盤，就可從機座享受令人不可置信的音效。以上同樣適用於您的家庭 Hi-Fi，創造獨一無二的家庭音樂體驗。