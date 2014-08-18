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專業 DJ 耳機

A3PRO/00

專業 DJ 耳機

與 5 屆全球最佳 DJ 獎得主 Armin van Buuren 合作設計的 A3PRO 耳機，專為電子音樂生活打造。不論是行動時隨身攜帶或在混音台前盡興操控，這款耳機都可帶來強力旋律與活躍曲調。

查看所有優點

Armin van Buuren 操刀設計

專業 DJ 耳機

  • 專業 DJ 耳機

  • 覆耳式

  • 豪華透氣耳墊

  • 完全折疊

3000mW 功率處理能力的 50 公釐驅動器讓音樂不失真

3000mW 功率處理能力的 50 公釐驅動器讓音樂不失真

高功率的 50 公釐釹磁石驅動器經過設計，可處理 3000mW 功率。即使調高音量或在高音訊輸入功率的情況下，傳遞出來的動態音效仍可保有清晰、不失真的音質。

6.3 公釐螺紋轉接器可連接各類音樂設備

飛利浦專業 DJ 耳機隨附 6.3 公釐螺紋轉接器，可插入任何音樂設備。只要插入您的耳機接頭，再連接 DJ 轉盤，就可從機座享受令人不可置信的音效。以上同樣適用於您的家庭 Hi-Fi，創造獨一無二的家庭音樂體驗。

封閉式背部隔音耳墊，提供絕佳的隔音效果

封閉式背部隔音耳墊，提供絕佳的隔音效果

封閉式背部架構讓低音更為渾厚，您可以盡情聆聽大聲播放的音樂，無需擔心漏音；貼耳式耳墊密封耳朵及耳機間的空隙，提供絕佳的隔音效果。

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  1. 90 公釐更換式耳墊分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買

  2. 更換式纜線分開販售，請前往 shop.philips.com 與 armadashop.com 購買