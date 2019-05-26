產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
濾除 99.87% 微粒 @3nm
空氣品質色彩回饋資訊
達 48 m²/527 ft2
自動與睡眠模式
用 4 色漸進指標來表示即時空氣品質，從藍色 (良好) 到紅色 (不佳)，讓您對家中的空氣品質感到安心。
藉由 3D 空氣循環，在 16 分鐘內將 20 m2 的房間空氣過濾乾淨，淨化效果佳。
智慧自動淨化模式搭載專業微粒感測器，自動感測而且對空氣中最微小的變化做出反應。
獲獎記錄
CADR 係由經過認證的第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 測得。
計算結果的根據來自於使用依 GB/T18801-2015 測試的香菸煙味 CADR 之 NRCC-54013 標準。
這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其 CADR 190m3/h 除以 48 m² 的房間大小 (假設房間的地板面積為 20 m²，且高度為 2.4 m²)。
由第三方實驗室以 5.33cm/s 的氣流速度測試濾網介質的單次濾除效率。由 iUTA 根據 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧對濾網進行測試。
(7) 計算的平均聲壓距離裝置 1.5 公尺，基於根據 IEC 60704 的測量。聲壓等級依房間構造、裝潢、裝置與聽眾位置而有所不同。
(6) 相較於前代產品 FY0194；99.97% vs 99.5% 微粒過濾