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  • 濾除 99.87% 空氣中傳播的過敏原
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8000 系列輕巧型空氣清淨機

AC0819/80

2 獲獎記錄

濾除 99.87% 空氣中傳播的過敏原

飛利浦全新的空氣清淨機 800 系列是一款小型但有效的裝置，能以輕巧簡單的方式為您的家中帶來乾淨的空氣。

查看所有優點

濾除 99.87% 空氣中傳播的過敏原

  • 濾除 99.87% 微粒 @3nm

  • 空氣品質色彩回饋資訊

  • 達 48 m²/527 ft2

  • 自動與睡眠模式

即時空氣品質色彩指標

用 4 色漸進指標來表示即時空氣品質，從藍色 (良好) 到紅色 (不佳)，讓您對家中的空氣品質感到安心。

淨化效率佳

藉由 3D 空氣循環，在 16 分鐘內將 20 m2 的房間空氣過濾乾淨，淨化效果佳。

智慧自動淨化模式

智慧自動淨化模式搭載專業微粒感測器，自動感測而且對空氣中最微小的變化做出反應。

技術規格

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獲獎記錄

  • Award image VRS_AWARD-1679538
  • Award image VRS_AWARD-612371
免責聲明

  1. CADR 係由經過認證的第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 測得。

  2. 計算結果的根據來自於使用依 GB/T18801-2015 測試的香菸煙味 CADR 之 NRCC-54013 標準。

  3. 這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其 CADR 190m3/h 除以 48 m² 的房間大小 (假設房間的地板面積為 20 m²，且高度為 2.4 m²)。

  4. 由第三方實驗室以 5.33cm/s 的氣流速度測試濾網介質的單次濾除效率。由 iUTA 根據 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧對濾網進行測試。

  5. (7) 計算的平均聲壓距離裝置 1.5 公尺，基於根據 IEC 60704 的測量。聲壓等級依房間構造、裝潢、裝置與聽眾位置而有所不同。

  6. (6) 相較於前代產品 FY0194；99.97% vs 99.5% 微粒過濾