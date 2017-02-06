Series 1000 空氣清淨機
智慧淨化
飛利浦空氣清淨機 1000 系列具備專業級的感測效能，能自動監測並淨化空氣。適合臥房，並設有安靜的夜間感應自動模式
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智慧淨化 AeraSense 讓您瞭解空氣品質 減少過敏原、氣體和異味 捕捉 99.97% 的微粒 適合中小型空間 空氣品質顯示
居家環境的即時空氣品質一目瞭然。顯示器會以直覺式色環顯示過敏原和 PM2.5 等級。
自動模式和 5 段風速可選
以智慧型自動模式運轉產品，或 5 段風速手動調整：睡眠、風速 1、風速 2、風速 3 和高速 – 完全掌握氣流和音量。
智慧型濾網指示燈
空氣清淨機會根據汙染程度和運作時間，精確計算濾網使用壽命。清淨機會在需要更換濾網時通知您，輕鬆維護。
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。
智慧淨化的智慧型感應器
每秒掃描空氣 1000 次以偵測超細微粒。即時回報空氣品質，並針對您的家中智慧選擇正確速度 (在自動模式下)。
通過品質測試，品質值得您信賴
飛利浦清淨機在出廠前需要通過 170 項強制且嚴格的檢查測試。產品皆經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全天候持續運作。
超靜音運作的睡眠模式
在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣。
迅速淨化空間的面積可達 63 m²
強大的空氣對流可有效覆蓋高達 63 m² 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。將淨化效能提升至 270 m³/hr CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m² 只需不到 11 分鐘。(1)
智慧照明控制
空氣品質指數和 UI 上的指示燈皆可調暗和/或關閉，以避免光線干擾。
耗電量低
空氣清淨機的節能設計，最高以 30 瓦的功率運作。相當於一個標準燈泡。
HEPA 濾網可濾除 99.97% 的 0.003 微米微粒
3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前置濾網，可濾除 99.97% 小至0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
特色
PM2.5 感測器
有 VitaShield IPS
有 AeraSense 科技
有 模式
3 種自動模式 風扇速度
4 種手動風速設定 兒童安全鎖
有 「健康空氣」保護鎖與警告
有 計時器
12
hour(s) 馬達
直流電
原產國家/地區
製造地
中國
技術規格
電線長度
1.8
m 電壓
120
V 頻率
50/60
Hz
重量與尺寸
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
10.12x14.61x23.74 吋 / 257x371x603
mm 產品重量
183.78 盎司/5.21
kg 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
8.27x12.80x21.38 吋 /210 x 325 x 543 產品含包裝重量
234.22 盎司/6.64
kg
設計與表面處理
顏色
白色 控制面板顏色
黑色 7C 主體材質
ABS 控制面板類型
觸控式面板
服務
2 年保固
有
永續性
包裝
> 90% 為再生材料 使用手冊
100% 再生紙
效能
房間大小
200 平方英尺/ 18.85
m² 濾除 0.3 微米微粒
99.97
% 去除超細微粒
20
nm 建議 HEPA 濾網使用壽命
12
mon 聲音功率
32 - 62
dB(A) 建議 AC 濾網使用壽命
6
mon
運用效能
最低音量 (睡眠模式)
17
dB 手動風速設定
5 段式 (睡眠、風速 1、風速 2、風速 3、高速) 最高音量 (高速模式)
50 dB (7)
(7) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。
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