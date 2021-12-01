空氣淨化程序不用 10 分鐘 (1)
只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過 300 m³/h 的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。
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空氣淨化程序不用 10 分鐘 (1) 去除 99.9% 病毒、過敏原與汙染物 (3,4,7) 淨化面積高達 78 ㎡ 的房間 300 ㎥/h 潔淨空氣率 (CADR) HEPA 與活性碳濾網 耗電量低
透過節能設計，空氣清淨機的最大運行功率為 27 瓦，與一個白熾燈泡相同，且符合嚴格的高效能等級全球標準。
為智慧淨化而設的專業級感測器
專業級 AeraSense 感測器以每秒 1000 倍的速度精準地掃描空氣，以偵測有害污染物，並以智慧方式為每個環境選擇合適的速度。螢幕會即時顯示空氣品質，以數字形式及直觀色環顯示過敏原和 PM2.5 的等級。
超靜音和無光線干擾
在睡眠模式下，空氣清淨機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行，為您潔淨空氣。使用者介面上的空氣品質指數及顯示燈都可以調暗或關閉，避免光線干擾。
易於保養
空氣清淨機採用精巧和簡單的圓柱形塑膠機身，讓您更輕鬆方便清潔。三合一複合濾網讓您無需獨立更換。
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
VitaShield 科技可吸附氣溶膠以及比已知最小的冠狀病毒更細小的粒子 (6)。幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 逃脫，可有效滅活並困住病毒。經 Airmid Health-group 進行獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (2)。同時經冠狀病毒測試 (7)。
自動模式和 4 倍手動速度等級
以智慧型自動模式運轉產品，或選擇 4 倍速度等級：睡眠、風速 1、風速 2 和高速，完全掌握氣流和音量。
品質經過測試和認證，您可以放心信賴
Philips 空氣清淨機在出廠前需要經過 170 種強制性嚴格檢查測試，並通過歐洲過敏研究基金會中心認證。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。
徹底淨化面積高達 36 平方公尺的房間
它能以 300 m3/h 的 CADR (潔淨空氣輸出率) 將強力潔淨的氣流分配到房間的每個角落，徹底淨化房間，保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味及其他汙染物的傷害。系統只要 10 分鐘就能清潔 20 m2 的空間。(1)
去除空氣中 99.97% 的不可見微粒 (10)
只有 Philips 空氣清淨機具有搭配 NanoProtect HEPA、活性碳和前置濾網的 3 層過濾功能，可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (3)。NanoProtect HEPA 技術不僅能捕捉汙染物，還能利用靜電荷吸引汙染物，其空氣潔淨效能相較於傳統 HEPA H13 過濾高達 2 倍，並帶來更高的能源效益 (5)。
長效型濾網，具備智慧型更換指示燈
長效濾網使用壽命代表可長期節省成本。相較於其他領先業界的空氣清淨機，飛利浦 NanoProtect HEPA 濾網可幫助您長期節省金錢 (14)。查看清淨機數位顯示幕中的濾網使用壽命指示燈，以瞭解何時該更換濾網。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
節能
最大耗電量
27
W 待機耗電量
<=0.2
W 電壓
100-240
V
維護保養
建議更換濾網
12 個月 (8) 替換濾網
FY1700/30 服務
2 年全球保固
重量與尺寸
產品重量
4.1
kg 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
326*326*535
mm 產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
273*273*486
mm 產品含包裝重量
5.4 kg
kg 顏色
白色，淺灰色
效能
CADR (懸浮微粒、GB/T)
300
m³/h 空間大小 (NRCC)
高達 78 m² 過濾層
HEPA、活性碳、前層濾網 空氣品質感應器
PM2.5 微粒 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
<99.9%
運用效能
最低音量 (睡眠模式)
18
dB 最高音量 (高速模式)
50
dB 自動模式
有 電線長度
1.8
m 睡眠模式
有 手動風速設定
4 段式 (睡眠、風速 1、風速 2、高速) 空氣品質資訊
顔色、數值 (PM2.5, IAI) 自動環境光源
有
(1)藉由通過濾網的空氣進行計算，此為將 CADR 300m³/h 除以房間大小 48m³ 而得出之一次淨化理論時間 (假設房間地面面積為 20m²，高度為 2.4 m)。 (2)經 Airmid Healthgroup Ltd. 測試，在含空氣傳播 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5 立方公尺測試室；在以加速模式運作 10–20 分鐘後測量減少量。空氣清淨機無法單獨防範 COVID-19，但可支援整體保護 (美國環保署)。 (3)將通過濾網的空氣，經 iUTA 依照 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試 (4)根據奧地利 OFI 研究所 SOP 350.003，在濾網上使用樺樹花粉，利用通過濾網的空氣進行測試 (5) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清淨機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清淨機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益 (6) 將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。冠狀病毒的大小約為 0.08–0.22 微米 (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461)。 (7)在外部實驗室使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網進行微生物減少率測試，測試環境為受到人類冠狀病毒 (HCoV-229E) 氣溶膠汙染的試驗室。 (8)建議使用壽命是根據 Philips 使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。 (10) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣溶膠測試 (11) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，2022 年 6 月 21 日。
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