為智慧淨化而設的專業級感測器

專業級 AeraSense 感測器以每秒 1000 倍的速度精準地掃描空氣，以偵測有害污染物，並以智慧方式為每個環境選擇合適的速度。螢幕會即時顯示空氣品質，以數字形式及直觀色環顯示過敏原和 PM2.5 的等級。