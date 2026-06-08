產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
AC2210/80
我們最安靜的空氣清淨機。潔淨空氣，幾乎無聲。
在家享受潔淨、安全的空氣，這是我們最安靜的空氣清淨機。能在數分鐘內去除 99.97% 的過敏原和污染物，同時保持低耗能和低噪音。時尚的設計搭配智慧控制，完美融入您的居家環境與生活方式。
淨化最大 104 平方公尺的房間
我們最安靜的空氣清淨機
濾網壽命長達 3 年
400 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
HEPA 與活性碳濾網
擁有 400 立方公尺/小時（CADR）的強大濾淨力 (1)，可輕鬆淨化高達 104 平方公尺的空間，並能在不到 8 分鐘內清淨 20 平方公尺的房間 (2)。
體驗我們最安靜的空氣清淨機，搭載 SilentWings 科技。靈感源自貓頭鷹的無聲飛行，我們的扇葉設計確保淨化過程安靜如 13 dB(A)。
三層濾淨系統由前置濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳組成，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (4)——比已知最小的病毒還要小！
(1) CADR 由經認證的第三方實驗室依據 GB/T18801-2022 標準測試
(2) 依據 NRCC-54013 標準計算
(3) 聲壓，IEC 60704，距離 1.5 公尺。
(4) 針對通過濾網的空氣，依據 DIN71460 標準以 0.003 微米和 0.3 微米 NaCl 氣溶膠測試，iUTA 研究所
(5) 計算平均值。濾網壽命取決於空氣品質和使用情況
(6) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試
(7) 過敏性鼻炎及其對氣喘的影響 (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及約 50 位專家撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) 外部實驗室微生物減少率測試，於 30 立方公尺測試室中針對流感病毒 (H1N1)，使用強速模式運轉 1 小時
(9) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方公尺試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室
(10) 外部 GMT 實驗室依據 GB/T 18801-2022 標準測試 TVOC、甲苯和 NO2：30 立方公尺房間，強速模式運轉 1 小時。