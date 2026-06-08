我們最安靜的空氣清淨機。潔淨空氣，幾乎無聲。

在家享受潔淨安全的空氣，這是我們最安靜的空氣清淨機。它能在數分鐘內去除 99.97% 的過敏原和污染物，同時保持低耗能和低噪音。時尚的設計搭配智慧控制，完美融入您的居家環境與生活方式。