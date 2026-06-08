PureProtect Quiet 2200 系列 智慧空氣清淨機
我們最安靜的空氣清淨機。潔淨空氣，幾乎無聲。
在家享受潔淨安全的空氣，這是我們最安靜的空氣清淨機。它能在數分鐘內去除 99.97% 的過敏原和污染物，同時保持低耗能和低噪音。時尚的設計搭配智慧控制，完美融入您的居家環境與生活方式。
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PureProtect Quiet 2200 系列 智慧空氣清淨機
我們最安靜的空氣清淨機。潔淨空氣，幾乎無聲。 有效捕捉過敏原和污染物。 淨化最大 109 平方公尺的空間 我們最安靜的空氣清淨機 濾網壽命長達 3 年 420 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR) HEPA 與活性碳濾網 徹底清淨最大109平方公尺的房間
擁有420立方公尺/小時（CADR）的強大濾淨力(1)，可輕鬆淨化最大109平方公尺的空間，並可在不到7分鐘內清淨20平方公尺的房間(2)。
我們最安靜的空氣清淨機，專為低噪音設計
體驗我們最安靜的空氣清淨機，搭載SilentWings科技。靈感源自貓頭鷹的無聲飛行，我們的扇葉設計確保淨化過程安靜至13分貝。
3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子
三層濾淨系統包含前置濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳濾網，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (4)——比已知最小的病毒還要小！
濾網壽命長達 3 年
原廠濾網可確保 3 年的優質效能 (5)，減少更換的麻煩和成本。清淨機會計算濾網壽命，並在需要更換時提醒您。
為孩子打造舒適潔淨的空間，配備夜燈
選擇兒童就寢時間程式，在孩子就寢前徹底清淨空氣。然後裝置會切換至安靜的睡眠模式，同時保持柔和的夜燈開啟。讓小朋友在黑暗中感到安心，父母也能整夜安心。
捕捉 99.99% 來自灰塵、花粉或寵物的過敏原
全天候保護過敏患者。可去除 99.99% 的塵蟎、花粉、寵物或黴菌孢子過敏原 (6)，這些都是引發過敏或花粉症症狀的已知誘因 (7)。獲得 ECARF 抗過敏認證。
有效減少空氣中的病毒和細菌
去除 99.9% 的空氣中病毒和細菌。經獨立測試可消除 H1N1 流感病毒 (8) 和金黃色葡萄球菌 (9)。
捕捉異味和氣體污染物
活性碳層可捕捉異味，並去除 >95% 危害室內空氣的氣體污染物 (10)：來自工業和交通污染的 NO2、來自油漆、清潔劑和家具的甲苯或揮發性有機化合物。安全有效：不會釋放離子、化學物質或臭氧。
能耗比燈泡還低
享受更潔淨的空氣，同時保持低電費。在最大功率下，空氣清淨機僅使用 28 W，比傳統燈泡耗能更少——能源標籤等級為 1。
智慧感測並適應您的室內空氣品質
AeraSense 科技每秒掃描空氣 1000 次以偵測污染物，並在產品顯示幕或應用程式中即時顯示空氣品質。在自動模式下，裝置會智慧選擇適當速度以因應各種情況。
透過飛利浦 Air+ 應用程式隨時隨地控制您的空氣清淨機
將空氣清淨機與 Air+ 應用程式配對，即可監測室內外空氣品質、遠端控制，並透過 Google 和 Alexa 進行語音指令。在應用程式中選擇 Auto+ 模式，AI 科技會適應您的日常作息，同時降低噪音和能源消耗。
在清新潔淨的空氣中入睡和醒來
選擇清新喚醒功能，在您設定的起床時間前逐步提升淨化速度。夜晚時，清新就寢功能會在您上床前徹底清潔房間，並以溫暖舒適的夜燈迎接您。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
顏色
極地白 網路連線功能
有 語音控制
是（Alexa、Google Home）
技術規格
最大功率
28瓦 空氣品質感測器
PM2.5 最低音量
13分貝 最高音量
45分貝
效能
CADR (潔淨空氣輸送率) (微粒，GB/T)
420立方公尺/小時 濾網層
HEPA、活性碳、前置濾網 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 最大房間面積
109平方公尺
運用效能
電線長度
1.5公尺 排程器
是（於應用程式中） 自動模式
有 睡眠模式
有 速度設定
是（5段） 自動調暗顯示幕
有 氣氛夜燈
有 空氣品質資訊
色環、數字 建議更換濾網
3年
安全功能
兒童安全鎖
有
節能
電壓
100-240V 能源標章
Class 1
維護保養
服務
2 年全球保固
相容性
隨附配件 1
FY2200/30
重量與尺寸
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
48.6 x 28.0 x 28.0 公分 產品重量
4.1 公斤 包裝尺寸（長 x 寬 x 高）
54.0 x 34.8 x 34.8 公分 產品含包裝重量
5.72公斤
(1) CADR 由經認證的第三方實驗室根據 GB/T18801-2022 標準測試 (2) 根據 NRCC-54013 標準計算 (3) 聲壓，IEC 60704，距離 1.5 公尺。 (4) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 標準以 0.003 微米和 0.3 微米 NaCl 氣溶膠測試 (5) 計算平均值。濾網壽命取決於空氣品質和使用情況 (6) 從通過濾網的空氣測得，由奧地利 OFI 研究所根據 SOP 350.003 以家居塵蟎、白樺樹花粉及貓隻致敏原對濾網進行測試 (7) 過敏性鼻炎及其對氣喘的影響 (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及約 50 位專家撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160 (8) 外部實驗室微生物減少率測試，於 30 立方公尺測試室中以流感病毒 (H1N1) 進行，使用強力模式運轉 1 小時 (9) 根據 GB21551.3-2010 進行測試，條件包括葡萄球菌、30 立方公尺試驗室、1 小時、加速模式、第三方實驗室 (10) 外部 GMT 實驗室根據 GB/T 18801-2022 標準測試 TVOC、甲苯和 NO2：30 立方公尺房間，強力模式運轉 1 小時。
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