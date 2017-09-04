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AC2889/80
空氣淨化程序不用 9 分鐘 (1)
只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過每小時 333 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。
淨化空間的面積可達 79 m²
333 m³/h 空氣清淨輸出比率 (CADR)
HEPA 與活性碳濾網
連接 CleanHome+ 應用程式
強大的空氣對流可有效覆蓋高達 79 m² 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。將淨化效能提升至 333 m³/hr CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m² 只要 9 分鐘。(1)
3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳濾網與前置濾網，可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (3)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (2)。亦經冠狀病毒測試 (4)。
(1)自通過濾網的空氣測得該數據，這是一次性清潔的理論時間，計算公式為將其 CADR 333m³/h 除以 48 m³ 的房間大小 (假設房間的地板面積為 20 m²，且高度為 2.4 公尺)。
(2) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。
空氣清淨機本身無法預防對抗 Covid-19，但可做為保護您自己和家人計畫的一部份 (美國國家環境保護局)
(3)將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。
(4)於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
(5)裝置的建議使用壽命是根據每年平均地區性室外有害空氣微粒值的理論計算，且每日以自動模式使用空氣清淨機運作 16 個小時。
(6)經第三方實驗室以 5.33cm/s 風速測試濾材單次濾除的結果。/將通過濾網的空氣，以 JISB 9908-2011 的標準進行測試
(7)Alexa 和 Google Home 的可用性依您的所在位置而定