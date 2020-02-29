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AC3033/83
空氣淨化程序不用 8 分鐘 (1)
濾除 99.997% 空氣傳播過敏原 **
濾除 99.997% 微粒@3nm
400 ㎥/h 清淨空氣率 (CADR)
HEPA 與活性碳濾網
連接 Air+ 應用程式
360° 進氣口可有效覆蓋高達 104 m² 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。這將淨化效能提升至 400 m³/hr (2) CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m² 只要 8 分鐘。(1)
採用 NanoProtect HEPA 的 3 層過濾功能，活性碳濾網與前置濾網可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。
(1) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將清潔空氣輸送率 (CADR) (520 ㎥/h) 除以房間大小 (48 ㎥) 而得出之一次淨化理論時間 (假設房間地面面積為 20 ㎡，高度為 2.4 m)。
(2) CADR 已通過第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 進行的測試。由於測試和品質控制的改進，因此 CADR 值有所提升。如果包裝尚未更新，敬請放心，產品符合線上所列的更高規範。
(3) 由 Airmid Healthgroup Ltd. 在含有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5m³ 試驗室中進行測試；減少率在啟動強力模式 10–20 分鐘後進行測量。僅使用空氣清淨機無法抵抗 COVID-19，但可支援整體防護 (美國環保署)。
(4)將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。
(5)於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
(6) 裝置的建議使用壽命是根據每年平均地區性室外有害空氣微粒值的理論計算，且每日以自動模式使用空氣清淨機運作 16 個小時。
(7) 經第三方實驗室以 5.33 cm/s 風速測試濾材單次濾除的結果。/將通過濾網的空氣，以 JISB 9908-2014 的標準進行測試
(8) Alexa 和 Google Home 的可用性依您的所在位置而定
(9)計算的平均聲壓距離裝置 1.5 公尺，基於根據 IEC 60704 的測量。聲壓等級依房間構造、裝潢、裝置與聽眾位置而有所不同。
(10) 如真實環境中的測試，人員接近床時灰塵會再次懸浮。
(11) 裝置在睡眠模式和過敏睡眠模式運作下依據 GB/T-18801/2015 的 CADR 測量結果為基準。