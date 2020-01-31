HEPA 濾網可濾除 99.97% 的 0.003 微米微粒

採用 NanoProtect HEPA 的 3 層過濾功能，活性碳濾網與前置濾網可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。