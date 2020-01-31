空氣淨化程序不用 8 分鐘 (1)
只需按一下按鈕，這台空氣清淨機便能濾除家中看不見的病毒、過敏原或汙染物，常保環境乾淨安全。透過 460 m³/h 的潔淨空氣輸出率 (CADR)，淨化程序快速又有效。
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空氣淨化程序不用 8 分鐘 (1) 去除 99.9% 病毒、過敏原與汙染物 (3,4,7) 淨化面積高達 55 ㎡ 的空間 460 ㎥/h 清淨空氣率 (CADR) HEPA 與活性碳濾網 連接 Air+ 應用程式 超靜音運作的睡眠模式
在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣。
透過應用程式追蹤及操控
透過 Air+ 應用程式，隨時隨地監控空氣品質並控制您的空氣清淨機。空氣品質不佳時會收到警示。
智慧淨化的智慧型感應器
每秒掃描空氣 1000 次以偵測超細微粒和氣體。即時回報空氣品質，並針對您的家中智慧選擇正確速度 (在自動模式下)。
耗電量低
空氣清淨機的節能設計，最高以 55 瓦的功率運作。相當於一個標準燈泡。
HEPA 濾網可濾除 99.97% 的 0.003 微米微粒
採用 NanoProtect HEPA 的 3 層過濾功能，活性碳濾網與前置濾網可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。
夜間偵測過敏性粉塵並加以濾除 (10)
本產品除了一般睡眠模式外，還配有特殊的過敏睡眠模式，在夜間保護您。此模式有效偵測空氣中的過敏性粉塵，並將裝置切換至更強大的速度，在夜間產生多達 40% 更加清淨的空氣 (11)，同時保持低音量。
空氣品質顯示
居家環境的即時空氣品質一目瞭然。顯示器會以數字形式以及直覺式色環顯示過敏原、氣體和 PM2.5 等級。
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。
自動模式和 4 倍手動速度等級
以智慧型自動模式運轉產品，或選擇 4 倍速度等級：睡眠、風速 1、風速 2 和高速，完全掌握氣流和音量。
通過品質測試，品質值得您信賴
飛利浦清淨機在出廠前需要通過 170 項強制且嚴格的檢查測試。產品皆經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全天候持續運作。
智慧型濾網狀態指示燈
空氣清淨機會顯示濾網的剩餘使用時間，並在需要更換時通知您，維護起來毫不費力。
高效能，適用空間面積可達 55 m²
360° 進氣口可有效覆蓋高達 55 m² 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。將淨化效能提升至 460 m³/hr (2) CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m² 只要 8 分鐘。(1)
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
節能
最大耗電量
55
W 待機耗電量
<2
W 電壓
230
V
維護保養
建議更換濾網
達 36 個月 (6) 替換濾網
FY3430/30 服務
2 年全球保固
物流資訊
EAN F-box
8710103940241 12NC code
883403383660
連線
應用程式，透過 Wi-Fi 連線
Air+ 智慧型手機相容性
iPhone 和 Android 裝置 語音控制
Alexa、Google Home (7)
重量與尺寸
重量
6.8
kg 尺寸 (長*寬*高)
290*290*645 顏色
白色、灰色
替換
內建濾網
FY3430/30
效能
CADR (懸浮微粒、GB/T)
460
m³/h 過濾層
HEPA、活性碳、前置濾網 空間大小 (G/BT)
55 m² 空氣品質感應器
PM2.5 微粒、氣體 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
99.9% 聲音功率
33-66
dB(A)
運用效能
最低音量 (睡眠模式)
15
dB 自動模式
有 電線長度
1.8
m 睡眠模式
有 手動風速設定
4 段式 (睡眠、風速 1、風速 2、高速) 空氣品質資訊
色環、數字 自動環境光源
有 最高音量 (高速模式)
56 dB (9) 日間模式
4 段式 (自動、風速 1、風速 2、高速) 夜間模式
2 段式 (睡眠、過敏睡眠)
(1) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將潔淨空氣輸出率 (CADR) 460 ㎥/h 除以房間大小 (48 ㎥) 而得出之一次淨化理論時間 (假設房間地面面積為 20 ㎡，高度為 2.4 m)。 (2) CADR 已通過第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 進行的測試。由於測試和品質控制的改進，因此 CADR 值有所提升。如果包裝尚未更新，敬請放心，產品符合線上所列的更高規範。 (3) 由 Airmid Healthgroup Ltd. 在含有空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒的 28.5m³ 試驗室中進行測試；減少率在啟動強力模式 10–20 分鐘後進行測量。僅使用空氣清淨機無法抵抗 COVID-19，但可支援整體防護 (美國環保署)。 (4)將通過濾網的空氣，以符合 DIN71460-1 的 iUTA 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (5)於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。 (6) 裝置的建議使用壽命是根據每年平均地區性室外有害空氣微粒值的理論計算，且每日以自動模式使用空氣清淨機運作 16 個小時。 (7) 經第三方實驗室以 5.33 cm/s 風速測試濾材單次濾除的結果。/將通過濾網的空氣，以 JISB 9908-2014 的標準進行測試 (8) Alexa 和 Google Home 的可用性依您的所在位置而定 (9)計算的平均聲壓距離裝置 1.5 公尺，基於根據 IEC 60704 的測量。聲壓等級依房間構造、裝潢、裝置與聽眾位置而有所不同。 (10) 如真實環境中的測試，人員接近床時灰塵會再次懸浮。 (11) 裝置在睡眠模式和過敏睡眠模式運作下依據 GB/T-18801/2015 的 CADR 測量結果為基準。
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