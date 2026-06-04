專為寵物家庭設計
專為寵物家庭設計，有效解決三大挑戰：飄浮毛髮、異味和過敏原。創新「聲光吸引吸力」科技，趣味吸除毛髮更有效。
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專為寵物家庭設計 創新「聲光吸引吸力」科技 10 倍 TurboSpeed* 氣流吸力，瞬間捕捉飄浮毛髮 專業高效去除 5 種寵物異味 專業消除病毒和細菌 10 倍 TurboSpeed* 氣流 - 捕捉漂浮毛髮
採用強力風扇與獨特氣流設計，系統創造出白努利效應負壓腔室。內外腔室間的壓力差將進氣速度提升達 10 倍*，而渦輪排氣形成高速循環毛髮捕捉區。這項「渦旋抓取」科技帶來即時效果 - 以閃電般的效率捕捉漂浮毛髮與沉降在地面的毛髮。
創新「聲光吸引吸附」
透過應用程式選擇您寵物喜愛的燈光與聲音，吸引牠們靠近，在玩耍時同步去除毛髮。
寵物專用配方消除 5 種異味
寵物專用活性碳配方有效消除 5 大寵物異味**。4 層過濾系統吸附、鎖定並分解異味。快速消除腐臭、刺鼻與酸性氣味（H₂S、NH₃、CH₃SH、CH₃COOH、N(CH₃)₃）。
消除 3 類細菌與病毒***
經證實可消除兩種細菌：白色葡萄球菌與大腸桿菌；一種病毒：A 型流感病毒***
精準空氣監測與即時視覺提示
AeraSense 智慧感測科技採用專業級感測器偵測過敏原釋放時刻，每分鐘掃描空氣品質 60,000 次****。即時監測 PM2.5 濃度、過敏原濃度與氣態污染物等級。環境燈光顏色即時變化反映空氣狀況，而應用程式顯示即時 IAI™ 空氣指數、TVOC 與過敏原風險等級。
貼心細節，懂寵物也懂飼主
寵物友善設計：防傾倒底座；防爪按鈕避免意外啟動；抗咬電源線等。飼主貼心功能：頂部提把輕鬆攜帶；精巧體積完美融入小空間；22dB 睡眠模式*****，確保您與寵物安穩休息
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
網路連線功能
有
技術規格
空氣品質感測器
有 PM 2.5 感應器
有
效能
最大房間面積
86㎡
節能
電壓
110V 最大功率
64W
維護保養
可替換零件的供應情況
濾網：FY3110/00
*「10 倍風速」基於內部實驗室測試，使用風速計在高吸力模式下於出風口測量。採用白努利效應吸力通道的入風口風速比未使用通道時高出 10 倍。 **第三方實驗室驗證可去除 5 種寵物異味：硫化氫 (H₂S)、氨 (NH₃)、甲硫醇 (CH₃SH)、乙酸 (CH₃COOH) 和三甲胺 (N(CH₃)₃)。 ***外部實驗室測試顯示本產品可消除兩種細菌（金黃色葡萄球菌、大腸桿菌）、一種病毒（A 型流感）及五種氣體：硫化氫 (H₂S)、氨 (NH₃)、甲硫醇 (CH₃SH)、乙酸 (CH₃COOH) 和三甲胺 (N(CH₃)₃)。 ****根據飛利浦內部數據，處理器每毫秒採樣一次，每秒收集 1000 個樣本，每分鐘總計 60,000 個樣本。 *****睡眠模式噪音等級由第三方實驗室依據 GB/T 18801-2022 標準測試。結果基於送測樣品，不同機器間可能略有差異。
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