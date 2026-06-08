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AC3681/80
專為飼養寵物家庭設計
專為飼養毛小孩的家庭設計，有效解決寵物家庭的三大困擾：「漂浮寵物毛髮、寵物異味和過敏原」
去除空氣中漂浮的寵物毛髮
去除寵物異味
去除寵物過敏原
漂浮毛髮收集系統
淨化 42 平方公尺空間
360度循環氣流系統，兩側及底部同時進氣，頂部出氣，形成加速氣流循環場域。可清洗前置濾網設計有效攔截飄浮寵物毛髮。自動浮毛收集系統，刮板可自動上下刮除，浮毛不飛散於空氣中，全自動收集毛髮-清理毛髮-儲存毛髮，重新定義寵物環境，解放雙手回歸親密時光
機器即時顯示 PM2.5、氣態污染物及過敏原的污染程度，可過濾 99.97% 小至 0.003 微米的微粒****，快速轉換空氣，與寵物一同享受清新空氣
整機四腳高度採用全新美學設計，底座穩固且高度更穩定，有效防止寵物玩耍推倒清淨機。寵物鎖設計防止寵物誤觸按鍵。站立高度可容納目前大多數家用吸塵器底刷，方便快速清潔底部
由第三方實驗室依據 GB/T 18801-2022 標準測試，在 30 立方公尺測試艙中以強速模式運轉 60 分鐘後，對過敏原（貓過敏原 Fel d1 和狗過敏原 Can f1）的去除效果。實際效果可能因房間大小、通風狀況、室外空氣及持續釋放的過敏原而有所不同。
由第三方實驗室依據 GB/T 18801-2022 標準在 30 立方公尺測試艙中測試。塵蟎過敏原 Der f1 去除率是在強速模式運轉 60 分鐘後測得。實際效果可能因房屋大小、通風狀況、室外空氣及持續釋放的過敏原等因素而有所不同。
由第三方實驗室依據 GBT/18801-2022 標準測試及標示。測量值為送測原型機的測試結果，各裝置的測量值可能略有差異。
由第三方實驗室在 5.33 公分/秒氣流下測試，濾網對 0.3 微米顆粒的主要通道效率高。大多數攜帶塵蟎、花粉和寵物皮屑的顆粒都大於 0.3 微米。資料來源：Allergy, Asthma & Immunology, 2012, Portnoy 等人。