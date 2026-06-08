浮毛收集系統，告別寵物毛髮困擾

360度循環氣流系統，兩側及底部同時進氣，頂部出氣，形成加速氣流循環場域。可清洗前置濾網設計有效攔截飄浮寵物毛髮。自動浮毛收集系統，刮板可自動上下刮除，浮毛不飛散於空氣中，全自動收集毛髮-清理毛髮-儲存毛髮，重新定義寵物環境，解放雙手回歸親密時光