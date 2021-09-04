夜間偵測過敏性粉塵並加以濾除 (10)

本產品除了一般睡眠模式外，還配有特殊的過敏睡眠模式，在夜間保護您。此模式有效偵測空氣中的過敏性粉塵，並將裝置切換至更強大的速度，在夜間產生多達 40% 更加清淨的空氣 (11)，同時保持低音量。