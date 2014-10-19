具備先進過濾系統

先進的過濾系統會分兩個階段來濾淨空氣中的有害物質：在第 1 個階段中，活性碳濾網作為前層濾網，可過濾像人類毛髮與一般房屋灰塵等大型粒子，且能幫助濾除有毒氣體 (甲醛、甲苯)。接著在第 2 的階段中，HEPA 濾網則可濾除微細灰塵、細菌與過敏原。