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  • 健康空氣如影隨形
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空氣清淨機

AC4001/80

健康空氣如影隨形

使用飛利浦空氣清淨機，大口呼吸健康的空氣。先進的過濾系統能過濾掉灰塵、細菌與過敏原*。搖籃曲和大自然樂音幫助您跟寶寶進入夢鄉。

查看所有優點

採用獨特的音樂模式

健康空氣如影隨形

  • 具備音樂功能

具備先進過濾系統

先進的過濾系統會分兩個階段來濾淨空氣中的有害物質：在第 1 個階段中，活性碳濾網作為前層濾網，可過濾像人類毛髮與一般房屋灰塵等大型粒子，且能幫助濾除有毒氣體 (甲醛、甲苯)。接著在第 2 的階段中，HEPA 濾網則可濾除微細灰塵、細菌與過敏原。

搖籃曲和大自然樂音可幫助您跟寶寶進入夢鄉

搖籃曲和大自然樂音共包含三種來自大自然的樂音，即雨聲、海浪、蟋蟀鳴叫；以及三首搖籃曲，分別為布拉姆斯、舒伯特的搖籃曲和寶寶搖籃曲。

「健康空氣」保護警告提醒您更換濾網

「健康空氣」保護警告會在需要更換濾網時立即提醒您。當其中一個濾網快卡滿髒污且應進行清洗或更換時，「健康空氣」保護警告即會提醒您更換或清洗濾網。

技術規格

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免責聲明

  1. 先進的過濾系統可過濾大於 0.3um 的微粒，以及微粒體積大於 0.3um、在空氣中傳播的過敏原。

  2. CADR (菸味) 測試結果由第三方測試機構根據 GB/T 18801-2008 進行測試後提供。

  3. PM2.5 濾除成效結果由第三方測試機構提供，其測試方式為在 30M³ 的試驗室中讓裝置運行 1 小時，且當中的菸味汙染物初始濃度為 5±0.5mg/m3。

  4. 過濾細菌結果由第三方測試機構根據 GB 21551.3 進行測試後提供。測試時使用的是白色葡萄球菌株。