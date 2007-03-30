雙重空氣清新過濾系統能去除有害氣體及異味

雙重空氣清新過濾系統使用先進的奈米催化式氧化 (Nano-Confined Catalytic Oxidization，即 NCCO) 技術。首先，高階沸石濾網會捕捉各種不同的有害氣體和異味，接著使用活性氧來進行中和，以持續重新活化濾網。相較於傳統的活性碳濾網，高階沸石濾網在不同的濕度中，效果較為穩定，而且因為有活性氧的重新氧化作用，濾網的使用壽命可長達五年。