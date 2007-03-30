起居室空氣清淨機
健康空氣如影隨形
飛利浦空氣清淨機具備獨特的 6 重高效能空氣淨化系統，能去除有害的物質。智慧型空氣測控功能會自動檢測並有效控制房間的空氣品質。
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智慧型空氣測控功能自動檢測並有效控制空氣質量
內建的感應器能測量室內的空氣品質，且自動選擇適當的速度設定，盡可能地確保室內最佳的空氣品質。雙色顯示能告知您實際空氣品質，若空氣品質不夠好，便會顯示紅色；當恢復為新鮮健康的空氣品質時，便會顯示綠色。
特級強風功能以高速快速清潔
當本產品的特級強風功能打開時，便會設定為使用風扇高速來潔淨空氣。30 分鐘後，會自動切換至智慧型空氣測控功能模式。
3 重電子集塵過濾系統能使所有微粒帶電並將其捕捉
3 重電子集塵過濾系統以三大部份來運作。* 首先，前層濾網會阻擋較大的微粒，例如頭髮、動物皮屑及居家灰塵過敏原。* 接著，通過前層濾網的較細微粒，包括細菌和病毒，會因為電場粒子極化帶電器 (Corona Field Charger) 的作用而帶電。* 然後，靜電沉澱 (Electro-Static Precipitation，即 ESP) 濾網會將這些帶電的微粒吸附至表面，牢牢抓住。
活性氧可有效去除污染物並重新活化過濾網
電場粒子極化 (Corona Field) 帶電器產生的活性氧能夠去除有害的微生物，例如，靜電積塵 (Electro-Static Precipitation) 濾網所捕捉到的細菌和病毒。然後活性氧會通過沸石濾網，將捕捉到的有害氣體進行氧化，變成無害物質。因為這道程序，沸石濾網會不斷地重新活化，所以它的使用壽命可延長好幾年。
雙重空氣清新過濾系統能去除有害氣體及異味
雙重空氣清新過濾系統使用先進的奈米催化式氧化 (Nano-Confined Catalytic Oxidization，即 NCCO) 技術。首先，高階沸石濾網會捕捉各種不同的有害氣體和異味，接著使用活性氧來進行中和，以持續重新活化濾網。相較於傳統的活性碳濾網，高階沸石濾網在不同的濕度中，效果較為穩定，而且因為有活性氧的重新氧化作用，濾網的使用壽命可長達五年。
6 重高效能空氣淨化系統令空氣潔淨、清新
先進且創新的 6 重高效能空氣淨化系統能夠去除最細微的微粒和不同的有害氣體及異味。*3 重電子集塵過濾系統能有效去除微粒 *雙重空氣清新過濾系統能夠去除有害氣體及異味。*最後，活性氧能夠殺除所吸附的微粒，持續重新活化沸石濾網，確保持久的完美效果。
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設計規格
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
481 x 220 x 490
mm 產品重量
7.9
kg
互動功能
頻率
50/ 60
Hz 電壓
220-240
V 電線長度
1.8
m 噪音等級
< 47 (符合 JIS)
dB 有效範圍
最多 40
m² 操作相對溼度
20 - 90
% 耗電量
65 (220-240V，高速)
W
主要規格
操作溫度
5 - 40
°C
外觀質感
色彩 - 出氣孔/ 控制面板
銀藍色 色彩 - 前蓋/ 進氣網
水晶銀 色彩 - 背殼
半透明阿爾及爾藍 色彩 - 控制按鈕
水晶銀
替換
ESP 靜電沈澱微粒濾網
AC4106 Zeolite 沸石空氣濾網
AC4116
效能
CADR
> 128
ft³/min 高效清除氣體
> 99 (於 1m3 盒內以高速運作 3 分鐘)
% 高效清除微粒
> 99 (粒子大小：0.02 - 10 µm)
%
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