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AC4221/81
我們最優質的空氣清淨機。靜音且節能。
在家享受潔淨安全的空氣，現在靜音效果提升35%！雙風扇設計在精巧機身中蘊含強大動力，能在數分鐘內淨化大空間。時尚外型、低耗能設計加上智慧 App 控制，完美融入您的居家環境。
淨化空間最大可達 156 平方公尺
600 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
HEPA 與活性碳濾網
PM2.5 和氣體感測器
採用創新的雙風扇設計，效能比同尺寸產品強大 1.5 倍 (1)。擁有 600 立方公尺/小時 (CADR) 的強大濾淨力，可輕鬆應對高達 156 平方公尺的大空間 (2)，並能在不到 5 分鐘內清淨 20 平方公尺的房間 (3)。
四層過濾系統由前置濾網、HEPA NanoProtect 濾網及雙層活性碳層組成，可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (4)——比已知最小的病毒還要小！
體驗 SilentWings 科技帶來的 35% 降噪效果 (5)。靈感源自貓頭鷹的靜音飛行，我們的扇葉設計確保淨化過程安靜如 15 分貝。即使在最高速度下，也比一般對話更安靜 (6)。
(1) CADR 與 Philips AC1715 相比
(2) CADR 參照 GB/T18801-2022 進行測試。根據 NRCC-54013 標準計算的合適淨化面積。
(3) 計算方式：48立方公尺空間，CADR 為 600立方公尺/小時
(4) 通過濾網的空氣，依據 DIN71460 標準測試，使用 0.003微米和0.3微米氯化鈉氣溶膠，iUTA
(5) 與前代產品 Philips AC4236 相比
(6) 聲壓，IEC 60704，距離1.5公尺。正常對話：60分貝
(7) 通過濾網的空氣，依據奧地利 OFI 研究所 SOP 350.003 標準，使用塵蟎、樺樹花粉和貓過敏原測試
(8) 過敏性鼻炎及其對氣喘的影響 (ARIA) 2008，由 J. Bousquet 及約50位專家撰寫，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(9) Airmid Healthgroup Ltd. 微生物減少率測試，使用流感病毒 (H1N1)，28.5立方公尺測試艙，強速模式30-40分鐘
(10) 依據 GB21551.3-2010 標準測試，使用金黃色葡萄球菌，30立方公尺測試艙，1小時，強速模式，第三方實驗室
(11) Antimikrop 微生物減少率測試，使用 SARS-CoV-2，30立方公尺測試艙，強速模式1小時
(12) 外部實驗室依據 GB/T 18801-2022 標準測試 TVOC、甲苯和二氧化氮：30立方公尺空間，強速模式1小時
(13) 濾網壽命取決於空氣品質和使用情況