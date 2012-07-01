內建 micro USB 纜線讓您為任何 USB 裝置充電

要做到完全不插電很困難，但現在您再也無須忍耐。在戶外為行動電話或其他裝置找充電器相當令人困擾，這就是為什麼此款裝置具備方便的內建 micro-USB，讓您隨時有足夠電力享受音樂與影片，或至少讓您放心無憂。同時這也是停電時的備案。充分運用此款裝置的動能轉電能機制電源，維持強勁電力並保持連線。