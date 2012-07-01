主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

隨身收音機

AE1120/00
  • 戶外活動時的最佳良伴 戶外活動時的最佳良伴 戶外活動時的最佳良伴
    -{discount-value}

    隨身收音機

    AE1120/00

    戶外活動時的最佳良伴

    飛利浦 AE1120/00 隨身收音機專為戶外活動打造。具備動能轉電能，無需電池且內建充電警報器能引起注意，更配備 USB 充電器讓您為產品充電或進行連接。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    隨身收音機

    戶外活動時的最佳良伴

    飛利浦 AE1120/00 隨身收音機專為戶外活動打造。具備動能轉電能，無需電池且內建充電警報器能引起注意，更配備 USB 充電器讓您為產品充電或進行連接。 查看所有優點

    戶外活動時的最佳良伴

    飛利浦 AE1120/00 隨身收音機專為戶外活動打造。具備動能轉電能，無需電池且內建充電警報器能引起注意，更配備 USB 充電器讓您為產品充電或進行連接。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    隨身收音機

    戶外活動時的最佳良伴

    飛利浦 AE1120/00 隨身收音機專為戶外活動打造。具備動能轉電能，無需電池且內建充電警報器能引起注意，更配備 USB 充電器讓您為產品充電或進行連接。 查看所有優點

    類似產品

    See all 收音機及鬧鐘

      戶外活動時的最佳良伴

      隨身收音機伴您到處遊走

      • FM/MW 類比選台
      • 充電用 Micro USB 埠
      • 手電筒
      • 自體發電/電池操作
      動能發電，充電易如反掌

      動能發電，充電易如反掌

      採用本裝置創新的動能轉電能機制操控電力，環保設計可取代仰賴電池發電的裝置。可為收音機、手電筒提供電力或為電話或其他裝置充電，簡單操作即可持續充電。

      內建手電筒照亮夜間活動

      內建手電筒照亮夜間活動

      不必伸手不見五指。有了內建式手電筒，就算太陽已經下山，活動依然能繼續進行。這款裝置解決了夜間活動光線不足的問題，更是停電時的最佳選擇。動能發電可自動充電，絲毫不必擔心電池沒電。

      內建警報器保護您人身安全

      內建警報器保護您人身安全

      保護人身安全通常表示能找到所在位置。此裝置內建警報器可引起注意，這表示援手就近可得。動能轉電能可避免電池臨時發生問題，警報器的額外功能就是讓您放心，視您的安全為第一要務。

      內建喇叭提供大聲且音質清晰的收音機享受

      內建喇叭提供大聲且音質清晰的收音機享受

      喇叭的絕佳音質表現可提升聽覺享受。

      FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目

      FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目

      FM/MW (AM) 立體聲調諧器

      內建 micro USB 纜線讓您為任何 USB 裝置充電

      要做到完全不插電很困難，但現在您再也無須忍耐。在戶外為行動電話或其他裝置找充電器相當令人困擾，這就是為什麼此款裝置具備方便的內建 micro-USB，讓您隨時有足夠電力享受音樂與影片，或至少讓您放心無憂。同時這也是停電時的備案。充分運用此款裝置的動能轉電能機制電源，維持強勁電力並保持連線。

      技術規格

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        • FM
        • MW
        天線

      • 音效

        音量控制
        旋轉鈕 (類比)
        輸出功率
        300 mW RMS

      • 喇叭

        內建喇叭數
        1

      • 連線

        Micro USB
        直流電充電器專用
        Micro USB 纜線
        充電行動電話專用

      • 便利

        動能發電
        手電筒
        警報器

      • 電源

        電池電壓
        1.5  V
        電池數量
        3
        電池類型
        四號 (AAA) 電池
        直流電輸入電壓
        5  V

      • 配件

        保固
        產品保證書
        其他
        • 快速入門指南
        • 使用手冊

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        120 x 47 x 76 公釐
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        130 x 59 x 84 公釐
        產品重量
        0.26  kg
        產品含包裝重量
        0.32  kg

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      建議產品

        最近檢視的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。