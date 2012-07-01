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採用本裝置創新的動能轉電能機制操控電力，環保設計可取代仰賴電池發電的裝置。可為收音機、手電筒提供電力或為電話或其他裝置充電，簡單操作即可持續充電。
不必伸手不見五指。有了內建式手電筒，就算太陽已經下山，活動依然能繼續進行。這款裝置解決了夜間活動光線不足的問題，更是停電時的最佳選擇。動能發電可自動充電，絲毫不必擔心電池沒電。
保護人身安全通常表示能找到所在位置。此裝置內建警報器可引起注意，這表示援手就近可得。動能轉電能可避免電池臨時發生問題，警報器的額外功能就是讓您放心，視您的安全為第一要務。
喇叭的絕佳音質表現可提升聽覺享受。
FM/MW (AM) 立體聲調諧器
要做到完全不插電很困難，但現在您再也無須忍耐。在戶外為行動電話或其他裝置找充電器相當令人困擾，這就是為什麼此款裝置具備方便的內建 micro-USB，讓您隨時有足夠電力享受音樂與影片，或至少讓您放心無憂。同時這也是停電時的備案。充分運用此款裝置的動能轉電能機制電源，維持強勁電力並保持連線。
調諧器/接收/傳送
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