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使用無線飛利浦 InRange
飛利浦 InRange 採用 Bluetooth® 無線技術，可確保您的貴重物品與 iPhone 處於安全範圍內。如果您不小心遺失貴重物品，飛利浦 InRange 具有提醒功能，在您找不到時可協助尋回。尺寸恰好適合放入皮夾內或吊在鑰匙上，隨身帶著走，絕對安心。 查看所有優點
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在 iPhone 4S/全新 iPad 上，從 Apple App Store 下載飛利浦 InRange 並開始執行此應用程式。請遵循螢幕上的指示新增欲保護的物品，並設定警告範圍，然後將飛利浦 InRange 裝置附加到在該物品上。
若要在設定範圍內尋找已新增的物品，請輕按 iPhone 4S/全新 iPad 的 Home (首頁) 按鈕，已附加到物品上的 InRange 裝置便會發出聲響。若要反過來尋找設定範圍內的 iPhone 4S/全新 iPad，請按下 InRange 裝置上的按鈕即可。
Bluetooth® 無線科技
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