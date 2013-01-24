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InRange 藍牙智慧鏈

AEA1000/00
2 獲獎記錄
  • 使用無線飛利浦 InRange 使用無線飛利浦 InRange 使用無線飛利浦 InRange
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    InRange 藍牙智慧鏈

    AEA1000/00
    2 獲獎記錄

    使用無線飛利浦 InRange

    飛利浦 InRange 採用 Bluetooth® 無線技術，可確保您的貴重物品與 iPhone 處於安全範圍內。如果您不小心遺失貴重物品，飛利浦 InRange 具有提醒功能，在您找不到時可協助尋回。尺寸恰好適合放入皮夾內或吊在鑰匙上，隨身帶著走，絕對安心。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    InRange 藍牙智慧鏈

    使用無線飛利浦 InRange

    飛利浦 InRange 採用 Bluetooth® 無線技術，可確保您的貴重物品與 iPhone 處於安全範圍內。如果您不小心遺失貴重物品，飛利浦 InRange 具有提醒功能，在您找不到時可協助尋回。尺寸恰好適合放入皮夾內或吊在鑰匙上，隨身帶著走，絕對安心。 查看所有優點

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      使用無線飛利浦 InRange

      確保貴重物品在安全範圍內

      • 適用於 iPhone 5/4S 及全新 iPad
      免費 InRange 應用程式將 iPhone 配對至多個 InRange

      免費 InRange 應用程式將 iPhone 配對至多個 InRange

      在 iPhone 4S/全新 iPad 上，從 Apple App Store 下載飛利浦 InRange 並開始執行此應用程式。請遵循螢幕上的指示新增欲保護的物品，並設定警告範圍，然後將飛利浦 InRange 裝置附加到在該物品上。

      只要觸碰一下，就能找到您的 iPhone 或 InRange

      只要觸碰一下，就能找到您的 iPhone 或 InRange

      若要在設定範圍內尋找已新增的物品，請輕按 iPhone 4S/全新 iPad 的 Home (首頁) 按鈕，已附加到物品上的 InRange 裝置便會發出聲響。若要反過來尋找設定範圍內的 iPhone 4S/全新 iPad，請按下 InRange 裝置上的按鈕即可。

      當 InRange 和 iPhone 超出範圍時會發出警告

      當 InRange 和 iPhone 超出範圍時會發出警告

      與 InRange 配對後同樣可透過藍牙耳機通話

      與 InRange 配對後同樣可透過藍牙耳機通話

      輕薄小巧，可以輕鬆放入皮夾的卡片夾層中

      輕薄小巧，可以輕鬆放入皮夾的卡片夾層中

      具備保護盒的 InRange 能安全附加至鑰匙或包包上

      具備保護盒的 InRange 能安全附加至鑰匙或包包上

      技術規格

      • Bluetooth® 無線科技

        版本
        BT 4.0
        Find Me 設定檔 4.0
        距離設定檔 4.0
        電池服務 4.0
        Tx 電源服務 4.0
        電話提醒狀態設定檔 4.0
        警告通知設定檔 4.0

      • 音效

        鬧鈴

      • iPhone/iPad 應用程式

        免費飛利浦 InRange 應用程式
        最多與 3 個 InRange 裝置連接

      • iPad 相容性

        全新 iPad

      • iPhone 相容性

        iPhone 4S

      • 配件

        收納袋
        附金屬鎖的矽質收納袋
        CR2016 電池
        2 pcs
        吊繩
        金屬插針
        用以開啟電池蓋
        快速入門指南

      • 電源供應器

        電池
        CR2016
        電池壽命
        3 個月

      • 尺寸

        產品寬度
        60  mm
        產品高度
        40  mm
        產品厚度
        3.8  mm
        產品重量 (公克)
        20

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          • 飛利浦不為任何可能因使用 InRange 而遭竊之貴重物品負責。