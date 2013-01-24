使用無線飛利浦 InRange

飛利浦 InRange 採用 Bluetooth® 無線技術，可確保您的貴重物品與 iPhone 處於安全範圍內。如果您不小心遺失貴重物品，飛利浦 InRange 具有提醒功能，在您找不到時可協助尋回。尺寸恰好適合放入皮夾內或吊在鑰匙上，隨身帶著走，絕對安心。 查看所有優點