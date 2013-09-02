WeCall 藍牙會議喇叭 AECS7000/00
WeCall 藍牙會議喇叭 AECS7000/00
隨處均可進行清晰的會議通話
可攜式飛利浦 WeCall 讓您隨處均可進行會議通話。搭載四個麥克風和進階的回音消除技術，對話順暢無阻，而 LED 指示燈及 Bluetooth® 連線功能也能提供極致便利性。
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隨處均可進行清晰的會議通話
可攜式飛利浦 WeCall 讓您隨處均可進行會議通話。搭載四個麥克風和進階的回音消除技術，對話順暢無阻，而 LED 指示燈及 Bluetooth® 連線功能也能提供極致便利性。
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隨處均可進行清晰的會議通話 就像面對面一樣盡興暢談 Bluetooth® 與 USB 絕佳音效 內建電池 適用於 iPhone 四個麥克風可 360 度進行完美的聲控接聽
四個全方向性麥克風可於 5 公尺內啟動 360 度聲控接聽，不必提高音量或靠近喇叭即可清楚自然地溝通，即使在最惡劣的環境下也不例外。
與配備藍牙功能的智慧型手機與筆記型電腦輕鬆連接
透過自動配對，與 iPhone 和任何配備藍牙功能的智慧型手機、電腦與筆記型電腦順暢連線，無線範圍可達 10 公尺。
免費 WeCall 應用程式可讓您進行快速、直覺式的會議通話
易於使用的飛利浦 WeCall 應用程式能管理會議通話，甚至能從日曆直接輸入存取碼，讓您只要從日曆按一下按鈕，就能輕鬆撥打和接聽電話。
長達 8 小時的電池壽命與 USB 充電纜線
通話時間長達 8 小時的電池壽命，待機時間則達 200 小時。隨附的 USB 纜線方便您輕鬆充電。
先進的抗噪技術提供清晰的音質
先進的抗噪技術搭配喇叭周圍四個全方向性麥克風，利於多人加入對話，確保所聽到的音質清晰無比。穩態或非穩態的噪音一律被抑制，讓您對話完全無雜訊。
先進的回音抑制功能讓對話順暢無阻
超快速與先進的回音抑制功能可於喇叭周圍數公尺的距離內，進行革命性的免持全雙工對話。調整式演算技術專門設計可消除回音，且能避免從喇叭傳到麥克風的回送訊號所造成的高分貝嘯聲，這點對於在聽覺條件不良與會產生回音的房間 (例如有小型家具的辦公室) 尤其適合。
強勁的喇叭可輕易聽到聲音並播放音樂
2 吋高靈敏度、低失真的釹磁石喇叭特地採用簡約的錐體設計，能產生大範圍回應與寬廣的頻散指向性。在室內邊走邊講、從任一處聆聽，品質一樣不打折；同時也很適合播放音樂。
透過筆記型電腦進行通話的 USB 連線
USB 連線讓您可透過筆記型電腦 (具備隨插即用功能與自動裝置偵測) 使用喇叭進行通話。
輕薄且精巧的設計十分方便攜帶
輕薄的可攜式設計方便您將會議喇叭攜帶至任何地點。行進間可將它輕鬆放入電腦包中備用，不論是在家、到飯店房間工作或是拜訪業務夥伴都相當適合。
輕巧旅行盒便於隨處攜帶
耐用又超輕巧的旅行盒可在行進間保護喇叭，造型優雅與功能性兼備的設計處處展現專業精神。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率反應
140 -18,000
Hz 輸出功率
2W 訊噪比
>75dB 內建喇叭
1 x 2"
便利
免持聽筒通話
是 音量控制
上/下
功率
電池容量
3.7V，1000mAh 電池類型
鋰離子聚合物 輸入功率
5V，1A 通話時間
長達 8 小時
配件
USB 纜線
是 旅行盒
是 快速入門指南
是
尺寸
產品厚度
110
mm 產品重量 (公克)
182 產品寬度
110
mm 產品高度
28
mm
iPod 相容性
相容於
iPod touch 第 3 代
iPod touch 第 4 代
iPod touch 第 5 代
iPhone 相容性
相容於
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPad 相容性
相容於
iPad
iPad 2
iPad 4
iPad mini
Bluetooth® 無線科技
設定
HSP
HFP
A2DP
AVRCP
(HFP 支援寬頻語音) 版本
V2.1 + EDR 系列
10 公尺(開放空間)
飛利浦 WeCall 應用程式
免費下載 從 Apple Store
需要 iOS 4.3 或更新版本
麥克風
360 度聲控接聽
範圍達 5 公尺 雜訊與回聲抑制功能
是 全向式麥克風
4
飛利浦不為任何可能因使用 InRange 而遭竊之貴重物品負責。
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