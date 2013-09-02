先進的回音抑制功能讓對話順暢無阻

超快速與先進的回音抑制功能可於喇叭周圍數公尺的距離內，進行革命性的免持全雙工對話。調整式演算技術專門設計可消除回音，且能避免從喇叭傳到麥克風的回送訊號所造成的高分貝嘯聲，這點對於在聽覺條件不良與會產生回音的房間 (例如有小型家具的辦公室) 尤其適合。