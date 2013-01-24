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在您最愛的旋律中醒來
飛利浦鬧鐘收音機給您一天的開始！此一免費的飛利浦應用程式給您更佳的起床與收音機體驗，而裝置的 4W RMS 輸出功率則能提供強勁的清晰音效。即使 iPod 或 iPhone 裝有保護套，亦可直接輕鬆連接擴充基座。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。
為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。
數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
連接並放上裝置時，這款擴充基座系統會在幾秒鐘內自動將時鐘與 iPod/iPhone 同步。有了這項便利功能，您就不必手動設定時間。
採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。
在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床，開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲，無法把您叫醒，要不然就是震耳欲聾，突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量，從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量，溫和地將您從睡夢中喚醒。
飛利浦音響具備兩個獨立鬧鈴時間。第一個鬧鈴時間設定可喚醒自己，另一個鬧鈴時間設定可喚醒身邊的另一半。
MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。
睡眠定時器讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當您快要入睡前，只要設定時間限制 (最多 1 小時)，選定廣播電台即可。飛利浦收音機機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為省電的靜音待機模式。睡眠定時器功能讓您可以聽著最愛電台 DJ 的廣播悠悠入睡，您不再需要數綿羊，也不必擔心浪費電力
RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。基本上，擴大機是受限於它們可以擴大的電能，而喇叭則是受限於在不讓音訊失真的狀況下，它們可以轉換成為音能的電能。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。
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