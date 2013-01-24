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iPod/iPhone 專用鬧鐘收音機

AJ5300D/98
  • 在您最愛的旋律中醒來 在您最愛的旋律中醒來 在您最愛的旋律中醒來
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    iPod/iPhone 專用鬧鐘收音機

    AJ5300D/98

    在您最愛的旋律中醒來

    飛利浦鬧鐘收音機給您一天的開始！此一免費的飛利浦應用程式給您更佳的起床與收音機體驗，而裝置的 4W RMS 輸出功率則能提供強勁的清晰音效。即使 iPod 或 iPhone 裝有保護套，亦可直接輕鬆連接擴充基座。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    iPod/iPhone 專用鬧鐘收音機

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      在您最愛的旋律中醒來

      無論是 iPod/iPhone 或電台皆可聆聽

      • 配備 30-pin 接頭
      • 適用於 iPod/iPhone
      • FM，雙重鬧鈴
      • 4W
      免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗

      免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗

      再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。

      播放 iPod/iPhone 並為其充電

      播放 iPod/iPhone 並為其充電

      為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。

      FM 數位選台，含預選頻道

      FM 數位選台，含預選頻道

      數位 FM 收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。

      連接上 iPod/iPhone 後，自動進行時鐘同步

      連接上 iPod/iPhone 後，自動進行時鐘同步

      連接並放上裝置時，這款擴充基座系統會在幾秒鐘內自動將時鐘與 iPod/iPhone 同步。有了這項便利功能，您就不必手動設定時間。

      即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座

      即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座

      採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。

      適中鈴聲，讓您愉悅地迎接每一天

      適中鈴聲，讓您愉悅地迎接每一天

      在逐漸加大音量的鬧鈴聲中起床，開始美好的一天。一般鬧鈴預設的音量不是太小聲，無法把您叫醒，要不然就是震耳欲聾，突然把您驚醒。選擇在您喜愛的音樂、無線電台或蜂鳴響鬧中醒來。溫和的鬧鈴聲與逐漸加大的鬧鈴音量，從輕柔的低音量漸漸提升到合理的高音量，溫和地將您從睡夢中喚醒。

      雙重鬧鈴可在不同時間喚醒您及您的另一半

      雙重鬧鈴可在不同時間喚醒您及您的另一半

      飛利浦音響具備兩個獨立鬧鈴時間。第一個鬧鈴時間設定可喚醒自己，另一個鬧鈴時間設定可喚醒身邊的另一半。

      MP3 Link 提供行動音樂播放功能

      MP3 Link 提供行動音樂播放功能

      MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

      睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡

      睡眠定時器讓您在喜愛的音樂陪伴下悠然入睡

      睡眠定時器讓您在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或廣播電台，並可設定播放時間長短。當您快要入睡前，只要設定時間限制 (最多 1 小時)，選定廣播電台即可。飛利浦收音機機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為省電的靜音待機模式。睡眠定時器功能讓您可以聽著最愛電台 DJ 的廣播悠悠入睡，您不再需要數綿羊，也不必擔心浪費電力

      4W RMS 總輸出功率

      RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。基本上，擴大機是受限於它們可以擴大的電能，而喇叭則是受限於在不讓音訊失真的狀況下，它們可以轉換成為音能的電能。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

      技術規格

      • iPod 相容性

        相容於
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • iPod 第 5 代
        • iPod classic
        • iPod nano 第 1 代
        • iPod nano 第 2 代
        • iPod nano 第 3 代
        • iPod nano 第 4 代
        • iPod touch
        • iPod touch 第 2 代
        • iPod nano 第 5 代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod touch 第 4 代

      • iPhone 相容性

        相容於
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod/iPhone 應用程式

        應用程式名稱
        • HomeStudio
        • 於 App Store 免費下載
        相容性
        iPod/iPhone、iPod Touch、iPhone 專用基座收音機
        iOS 系統需求
        iOS 4.3 或更新版本
        5 天天氣預報
        播放
        • 專輯/曲目導覽
        • 播放控制
        時鐘
        • 類比顯示
        • 數位顯示
        鬧鐘
        • 多重鬧鐘
        • 睡眠定時器
        收音機
        • FM 收音機
        • 預設
        • 掃描
        • 鎖定

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        自動數位選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 便利

        時鐘/版本
        數位
        鬧鐘
        • 24 小時響鬧重設
        • 蜂鳴響鬧
        • 收音機鬧鐘
        • 重複響鬧 (小睡功能)
        • 睡眠定時器
        強化顯示
        亮度控制

      • 音效

        音效系統
        立體聲
        輸出功率 (RMS)
        4W
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        內建喇叭
        2

      • 連線

        MP3-Link
        3.5 公釐立體聲輸入

      • 尺寸

        產品規格 (寬x深x高)
        155 X 144 X 92  mm
        包裝尺寸 (寬x深x高)
        215 X 107 X 174 公釐

      • 配件

        附配件
        • 交流/直流變壓器
        • 使用手冊
        • 全球保固手冊

      內容物

      箱內其他物品

      • 交流/直流變壓器
      • 使用手冊
      • 全球保固手冊

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