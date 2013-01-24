Aquatec 乾濕兩用設計：清爽的泡沫濕剃或輕鬆乾剃

電鬍刀的 Aquatec 乾濕兩用設計 100% 防水。淋浴時可搭配您最喜歡的刮鬍凝膠或刮鬍泡使用，讓肌膚倍感舒適。當然您也可以乾剃，快速便利。刮完鬍子後，只要打開刀頭，放在水龍頭下沖洗，即可輕鬆將電鬍刀清洗乾淨。