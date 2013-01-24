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AquaTouch

乾濕兩用電鬍刀

AT890/16
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  • 極致肌膚防護，順暢刮鬍 極致肌膚防護，順暢刮鬍 極致肌膚防護，順暢刮鬍
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    AquaTouch 乾濕兩用電鬍刀

    AT890/16
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    極致肌膚防護，順暢刮鬍

    使用此款乾濕兩用電鬍刀，享受清爽刮鬍體驗，無須擔心損傷您的肌膚。Aquatec 乾濕兩用設計，確保您可自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮。搭配刮鬍凝膠或刮鬍泡濕刮，讓肌膚倍感舒適。 查看所有優點

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      極致肌膚防護，順暢刮鬍

      使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕刮

      • 0 與 1 數位刀網
      • 彈性刀頭
      Aquatec 乾濕兩用設計：清爽的泡沫濕剃或輕鬆乾剃

      Aquatec 乾濕兩用設計：清爽的泡沫濕剃或輕鬆乾剃

      電鬍刀的 Aquatec 乾濕兩用設計 100% 防水。淋浴時可搭配您最喜歡的刮鬍凝膠或刮鬍泡使用，讓肌膚倍感舒適。當然您也可以乾剃，快速便利。刮完鬍子後，只要打開刀頭，放在水龍頭下沖洗，即可輕鬆將電鬍刀清洗乾淨。

      0 與 1 數位刀網能有效刮除長鬍鬚和短鬍渣

      0 與 1 數位刀網能有效刮除長鬍鬚和短鬍渣

      0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘的刮鬍時間

      充電 1 小時即可提供 50 分鐘的刮鬍時間

      高節能且強勁的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供長達 50 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 17 次。只要快充 3 分鐘，就有足夠電力可以完成一次刮鬍。

      貼合臉部曲線順暢刮鬍

      貼合臉部曲線順暢刮鬍

      圓滑的低摩擦保護頭，可順應臉部曲線保護肌膚不受傷害。

      超級雙刀鋒能拉起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      超級雙刀鋒能拉起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。

      3 分鐘快速充電可供刮鬍一次

      3 分鐘快速充電可供刮鬍一次

      3 分鐘快速充電可提供刮鬍一次的所需電力，即使電池沒電，也能在短時間內快速刮鬍

      配備 QuickRinse 系統的水洗式電鬍刀

      配備 QuickRinse 系統，可在水龍頭下清洗及在淋浴時使用。

      最適合用來修整鬢角與短髭

      使用彈出式鬢角刀作最後修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      技術規格

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋

      • 設計

        把手
        輕鬆好握
        外觀質感
        NA
        顏色
        NA

      • 使用簡單

        乾濕兩用
        清潔
        • 完全防水
        • QuickRinse 鬍渣室
        顯示器
        • 1 個 LED 指示燈
        • 電池充滿指示燈
        • 電量不足指示
        • 充電指示燈
        • 快速充電指示燈
        操作
        • 充電式電池
        • 無線使用
        顯示器指示
        • 電量不足
        • 充電
        • 電量已滿
        • 更換刀頭
        刮鬍時間
        50+ 分鐘，可進行多達 17 次刮鬍
        充電時間
        • 一小時
        • 3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次

      • 功率

        自動變壓
        100-240 V
        電池類型
        鋰電池
        最大耗電量
        5.4  W
        待機電源
        < 0.25  W

      • 客戶服務

        更換式刀頭
        HQ8 由 SH50 取代
        更換式刀頭
        每兩年更換一次 HQ8

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 0 與 1 數位刀網刀頭
        • 超級雙刀鋒
        立體貼面
        動態全智慧立體貼面系統
        造型
        內建彈出式鬢角刀

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