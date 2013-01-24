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極致肌膚防護，順暢刮鬍
使用此款乾濕兩用電鬍刀，享受清爽刮鬍體驗，無須擔心損傷您的肌膚。Aquatec 乾濕兩用設計，確保您可自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮。搭配刮鬍凝膠或刮鬍泡濕刮，讓肌膚倍感舒適。 查看所有優點
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極致肌膚防護，順暢刮鬍
使用此款乾濕兩用電鬍刀，享受清爽刮鬍體驗，無須擔心損傷您的肌膚。Aquatec 乾濕兩用設計，確保您可自由選擇舒適的乾刮與清爽的濕刮。搭配刮鬍凝膠或刮鬍泡濕刮，讓肌膚倍感舒適。 查看所有優點
電鬍刀的 Aquatec 乾濕兩用設計 100% 防水。淋浴時可搭配您最喜歡的刮鬍凝膠或刮鬍泡使用，讓肌膚倍感舒適。當然您也可以乾剃，快速便利。刮完鬍子後，只要打開刀頭，放在水龍頭下沖洗，即可輕鬆將電鬍刀清洗乾淨。
0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣
高節能且強勁的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供長達 50 分鐘的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 17 次。只要快充 3 分鐘，就有足夠電力可以完成一次刮鬍。
圓滑的低摩擦保護頭，可順應臉部曲線保護肌膚不受傷害。
第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。
3 分鐘快速充電可提供刮鬍一次的所需電力，即使電池沒電，也能在短時間內快速刮鬍
配備 QuickRinse 系統，可在水龍頭下清洗及在淋浴時使用。
使用彈出式鬢角刀作最後修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。
配件
設計
使用簡單
功率
客戶服務
刮鬍效能