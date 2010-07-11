CD 播放機 AZ1027/96
隨時隨地享受好音樂
讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。
查看所有優點
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讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。
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CD 隨機播放/重複播放，打造專屬音樂饗宴
「隨機播放/重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。
動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目
FM/MW (AM) 立體聲調諧器
MP3 Link 提供行動音樂播放功能
MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。
播放 CD、CD-R 及 CD-RW
飛利浦因產品可以與市面上多種光碟相容而聞名。這款音響可讓您輕鬆享受來自 CD、CD-R 及 CD-RW 的音樂。CD-RW (可重複寫入光碟相容性) 意指您的音響可以播放可燒錄光碟 (CD-Recordable，CD-R)，也可以播放可重複寫入光碟 (CD-Rewritable，CD-RW)。CD-R 光碟可以燒錄一次，並可在任何音訊 CD 播放機上播放，而 CD-RW 光碟可重複燒錄和寫入多次，並僅能在相容的音訊 CD 播放機上播放。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
2 x 1W RMS 加強音效
超重低音加強系統 音量控制
旋轉鈕 (類比) 音效系統
立體聲
喇叭
喇叭護網外觀質感
金屬 內建喇叭數
2
連線
MP3 Link
3.5 公釐立體聲輸入端子
音訊播放
光碟播放模式
快速快轉/倒帶
搜尋下一首/前一首曲目
重複播放/隨機播放/編排播放 播放媒體 卡帶匣技術
機械式 錄音帶座數目
1
調諧器/接收/傳送
天線
FM 天線 調諧器波段
便利
載入裝置類型
頁首 顯示類型
LCD 顯示
功率
電池類型
C 尺寸 (LR14) 電池電壓
1.5
V 電池數量
6 電源供應器
220 - 240
V
配件
其他
使用手冊 纜線/接頭
電源線 保固
產品保證書
尺寸
總重
2.4
kg 主機深度
243
mm 主機高度
146
mm 重量
1.8
kg 主機寬度
291
mm 包裝高度
275
mm 包裝寬度
320
mm 包裝深度
175
mm
錄音
錄音增强功能
單鍵 CD 同步錄音 錄製媒體
卡帶
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