產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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隨時隨地享受好音樂
想不用耳機就可欣賞可攜式音樂播放機的音樂？只要將 USB 即插即用插孔插入飛利浦 CD 播放機，即可隨時隨地透過強大音響享受最愛數位音樂。
輕巧設計
USB
音訊壓縮技術讓龐大數位音樂檔案得以壓縮至 10 分之 1 大小而不致嚴重降低音質。您可以在飛利浦播放機中以 MP3 或 WMA 兩種壓縮格式享受數不清的數位音樂。只要從網際網路上的授權音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或是將您的音樂 CD 轉檔為 MP3 或 WMA 音樂檔案，再把檔案輸入播放機即可。
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
MP3 音訊輸入連線可透過音響直接播放 MP3 內容。只要將行動 MP3 播放機透過內建的音訊輸入插孔連接到音響，就可以從播放行動 MP3 播放機中的最愛音樂，同時享受超優質音效。