可攜式喇叭系統 AZP6/12
最適合活動現場的音效系統
飛利浦 AZP6/12 喇叭系統可作為樂器擴大機和擴音裝置，配有 iPod/iPhone 基座、CD 播放機以及收錄音機。大小剛好便於隨身攜帶 - 最適合如座談會等小型到中型活動使用。
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最適合活動現場的音效系統
飛利浦 AZP6/12 喇叭系統可作為樂器擴大機和擴音裝置，配有 iPod/iPhone 基座、CD 播放機以及收錄音機。大小剛好便於隨身攜帶 - 最適合如座談會等小型到中型活動使用。
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數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座
採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。
播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
MP3 為「MPEG 1 Audio layer-7.6 cm (3")」的縮寫，這是一種革命性的壓縮技術，龐大的數位音樂檔案可以壓縮最多至十分之一的大小而不嚴重降低音質。MP3 也已經是網路上的標準音效壓縮格式，可快速、輕鬆轉輸音效檔案。
動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
60 瓦 RMS (最大) 加強音效
低音反射系統
超重低音加強系統
數位音效控制
迴音 音量控制
旋轉鈕
喇叭
喇叭護網外觀質感
金屬 內建喇叭數
2 喇叭
全音域低音喇叭和高音喇叭
連線
USB
USB 主機 MP3 Link
3.5 公釐立體聲輸入端子 3.5 公釐耳機插孔
是 Aux-in/out
是 麥克風輸入孔 x 2
¼ 英吋 (6.3 公釐)
音訊播放
光碟播放模式
播放/暫停
快速快轉/倒帶
搜尋下一張/前一張專輯
搜尋下一首/前一首曲目
重複播放/隨機播放/編排播放 播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA-CD 卡帶播放模式 USB 播放模式
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重複播放/隨機播放/編排播放
便利
載入裝置類型
唱盤 顯示類型
背光 LCD 顯示器 伸縮式把手及滾輪
是
功率
電池類型
鋰電池 (內建) 供電類型
AC 輸入
配件
其他 纜線/接頭
電源線 保固
保固手冊 麥克風
是
尺寸
產品含包裝重量
10.94
kg 產品規格 (寬x深x高)
328 x 309 x 464
mm 包裝尺寸 (寬x深x高)
555 x 393 x 423 公釐 產品重量
8.6
kg
iPod 相容性
相容於
iPod nano 第 1 代
iPod nano 第 2 代
iPod nano 第 3 代
iPod nano 第 4 代
iPod nano 第 5 代
iPod nano 第 6 代
iPod touch
iPod touch 第 2 代
iPod touch 第 3 代
iPod touch 第 4 代
iPhone 相容性
相容於
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
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