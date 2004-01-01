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杜比 TrueHD 可完整呈現藍光光碟最細緻之音效。而音效再生技術可媲美錄音大師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
Full HD 3D 能提供視覺上的深度錯覺，展現的強化真實劇院體驗讓您在家就能享受。左眼與右眼的影像是以 1920 x 1080 Full HD 品質分開錄製，並以高速在螢幕上交互播放。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可產生 Full HD 3D 觀影體驗。
通用序列匯流排 (即 USB) 是一種工業標準，可讓您以簡便而高速的方式將周邊設備連接到個人電腦、消費性電子產品及行動產品。USB 2.0 的效能較佳，速度也較快。與 USB 1.0 相較，其速度快了高達 40 倍，資料傳輸速率也從原本的 12 Mbps 提升至高達 480 Mbps。一經插入，所有裝置便能自動進行設定。有了 USB 2.0，您只要插入 USB 可攜式裝置或硬碟，便能選擇電影、音樂或相片然後輕鬆播放。
藍光播放機及/或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。
BD-Live 帶給您前所未有的高解析度體驗。只要將藍光光碟播放機連接至網際網路，即可接收最新的內容，輕鬆下載精彩有趣的新玩意兒，專屬下載內容、即時活動、即時聊天、遊戲及線上購物等著您。使用藍光光碟播放和 BD-Live 馳騁高解析度影音浪潮！
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用高解析度來欣賞標準解析度的 DVD 電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位音訊頻道，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻於完美，毫無雜訊。
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
藍光光碟可容納高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。這意味著您可以得到最先進的電視畫質，準備感受完美的視覺饗宴吧。
字幕位置調整功能是一項提升功能，可讓使用者手動調整大型顯示器或電腦螢幕上的電影字幕位置。使用者可以使用遙控器，上下移動螢幕上的字幕。如在劇院與投影機的 21:9 寬螢幕顯示器上，字幕有時會遭到截斷。為了清楚觀看字幕，使用者必須變更顯示器長寬比，因而破壞了寬螢幕效果。有了字幕位置調整功能，使用者可以維持正確的顯示器長寬比，並讓字幕保持在最佳的螢幕位置。
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