支援 USB 2.0，能夠播放 USB 隨身碟/硬碟上的影片/音樂

通用序列匯流排 (即 USB) 是一種工業標準，可讓您以簡便而高速的方式將周邊設備連接到個人電腦、消費性電子產品及行動產品。USB 2.0 的效能較佳，速度也較快。與 USB 1.0 相較，其速度快了高達 40 倍，資料傳輸速率也從原本的 12 Mbps 提升至高達 480 Mbps。一經插入，所有裝置便能自動進行設定。有了 USB 2.0，您只要插入 USB 可攜式裝置或硬碟，便能選擇電影、音樂或相片然後輕鬆播放。