SplitStop 技術，終結分叉困擾

我們終結分叉困擾的秘密就在於全新的 SplitStop 技術。它能最佳化加熱效能，同時將摩擦程度降到最低，結合這兩項獨特功能，就能確保您的秀髮從髮根直到髮梢保持健康柔韌。吹整溫度不會急遽變化，髮捲便可在造型時持續且均勻地提供最佳熱度。平滑的陶瓷塗層髮捲，可減少髮絲拉扯，創造完美捲度和充滿生命力的健康髮尾。