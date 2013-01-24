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我們終結分叉困擾的秘密就在於全新的 SplitStop 技術。它能最佳化加熱效能，同時將摩擦程度降到最低，結合這兩項獨特功能，就能確保您的秀髮從髮根直到髮梢保持健康柔韌。吹整溫度不會急遽變化，髮捲便可在造型時持續且均勻地提供最佳熱度。平滑的陶瓷塗層髮捲，可減少髮絲拉扯，創造完美捲度和充滿生命力的健康髮尾。
角蛋白是讓秀髮更加堅韌、健康及充滿光澤的重要成份。陶瓷上的豐富角蛋白，加倍呵護您的秀髮。
高溫有助於隨心所欲改變髮型，並且完美呈現想要的捲髮造型。
髮捲的造型空間增加，即使針對長髮或豐盈髮量，都能更輕鬆地進行捲髮作業。
造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。
安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器
此造型器可快速加熱，60 秒內即可使用。
控制權永遠在您手上。鎖鍵功能可以避免不小心改變溫度。
實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。
此造型器配有自動斷電功能，讓您完全放心。本產品會在您擱置 60 分鐘後自動關閉電源。
電源線長達 1.8 公尺，非常方便使用。
8 種數位溫控設定顯示讓您主導一切，輕鬆調整適合髮質的溫度，避免秀髮受損。
技術規格
特色
客戶服務