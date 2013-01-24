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StyleCare

完美髮梢捲髮器

BHB868/00
1 獲獎記錄
  • 吸睛奪目的亮麗捲髮 吸睛奪目的亮麗捲髮 吸睛奪目的亮麗捲髮
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    StyleCare 完美髮梢捲髮器

    BHB868/00
    1 獲獎記錄

    吸睛奪目的亮麗捲髮

    Sublime Ends 完美髮梢捲髮器是我們首次專為保護脆弱髮尾而設計的造型捲髮器。透過頂級 SplitStop 技術，您可以安心打造出蓬鬆捲度，享受眾人注目！ 查看所有優點

    StyleCare 完美髮梢捲髮器

    吸睛奪目的亮麗捲髮

    Sublime Ends 完美髮梢捲髮器是我們首次專為保護脆弱髮尾而設計的造型捲髮器。透過頂級 SplitStop 技術，您可以安心打造出蓬鬆捲度，享受眾人注目！ 查看所有優點

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    Sublime Ends 完美髮梢捲髮器是我們首次專為保護脆弱髮尾而設計的造型捲髮器。透過頂級 SplitStop 技術，您可以安心打造出蓬鬆捲度，享受眾人注目！ 查看所有優點

    StyleCare 完美髮梢捲髮器

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    Sublime Ends 完美髮梢捲髮器是我們首次專為保護脆弱髮尾而設計的造型捲髮器。透過頂級 SplitStop 技術，您可以安心打造出蓬鬆捲度，享受眾人注目！ 查看所有優點

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      吸睛奪目的亮麗捲髮

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      • 角蛋白塗層
      • 數位溫控設定
      SplitStop 技術，終結分叉困擾

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      我們終結分叉困擾的秘密就在於全新的 SplitStop 技術。它能最佳化加熱效能，同時將摩擦程度降到最低，結合這兩項獨特功能，就能確保您的秀髮從髮根直到髮梢保持健康柔韌。吹整溫度不會急遽變化，髮捲便可在造型時持續且均勻地提供最佳熱度。平滑的陶瓷塗層髮捲，可減少髮絲拉扯，創造完美捲度和充滿生命力的健康髮尾。

      角蛋白塗層，加倍呵護

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      角蛋白是讓秀髮更加堅韌、健康及充滿光澤的重要成份。陶瓷上的豐富角蛋白，加倍呵護您的秀髮。

      溫度可達 200°C，呈現完美效果

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      高溫有助於隨心所欲改變髮型，並且完美呈現想要的捲髮造型。

      多出 30% 造型空間的髮捲，適合長髮或豐盈髮量者

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      髮捲的造型空間增加，即使針對長髮或豐盈髮量，都能更輕鬆地進行捲髮作業。

      防燙尖端讓您使用方便又安全

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      造型器尖端由特殊隔熱材質製成，隔熱效果佳，造型時您可以安全握持，操作更容易。

      安全立座，便利操作

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      安全立座能讓您在使用時安全擱置捲髮器

      快速加熱，60 秒內即可使用

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      此造型器可快速加熱，60 秒內即可使用。

      鎖鍵功能可以避免不小心切換到開關

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      控制權永遠在您手上。鎖鍵功能可以避免不小心改變溫度。

      可旋轉式電源線避免電線糾結

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      實用的可旋轉式電線技術可旋轉電線，避免電線糾結。

      自動斷電，使用安全

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      此造型器配有自動斷電功能，讓您完全放心。本產品會在您擱置 60 分鐘後自動關閉電源。

      1.8 公尺電源線

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      電源線長達 1.8 公尺，非常方便使用。

      32 公釐大型髮捲，打造輕柔捲度

      32 公釐大型髮捲，打造輕柔捲度

      8 種數位溫控設定，讓您主導一切

      8 種數位溫控設定顯示讓您主導一切，輕鬆調整適合髮質的溫度，避免秀髮受損。

      技術規格

      • 技術規格

        髮捲尺寸
        32 公釐
        髮捲塗層
        角蛋白陶瓷面板
        溫度範圍
        130 °C - 200 °C
        溫度設定數
        8
        溫度控制類型
        LCD
        加熱時間
        60 秒
        電線長度
        1.8 公尺
        電壓
        全球  V

      • 特色

        自動斷電
        60 分鐘後
        按鍵鎖
        置放立座
        可旋轉式電源線

      • 客戶服務

        兩年全球保固

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